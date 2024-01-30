大豐鬆肉機省時 製作肉排好幫手

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大家都知道製作肉排時，為了提升口感，都會將肉片敲打壓扁，對專業的商家而言，都採用機器代勞，大豐食品機械廠開發的DF18鬆肉機，自製特殊強力馬達，可壓肉厚度3公分，代替人工敲打，省時又省力，壓肉時不易卡渣，操作簡單，清潔容易，專利的刮屑板可拆卸，讓清洗無死角。

大豐鬆肉機能有效加大肉片尺寸及鬆肉的效果，輾壓後的肉排賣相變好且容易入味增加口感，增強嫩化和鬆肉效果，賣相較佳。老闆娘吳金蓮說，豬排好吃的秘訣就是肉排在處理加工時要經過敲打，讓肉質變鬆弛，這樣醃製時也好入味，吃起來口感軟嫩。該公司出品的鬆肉機，最大的客戶群就是便當店，客戶滿意度極高。

大豐食品機械廠的產品系列，包括：磨豆米機、甘蔗機、牧草機、絞肉機、鋸骨機、磨泥機、大型果汁機、搖搖機、切菜機、年糕麻糬、刨冰機、削簽機、壓麵機、脫豆漿機。曾老闆說，馬達是機器的心臟，線圈的好壞，攸關品質。所以該公司的馬達線圈都是自己纏繞安裝，不買現品，也因為這樣的重視細節，買過他們家機器的客戶，回購率相當高。

大豐食品機械公司老闆曾建宇說，我們會傾聽客戶的需求，然後再做機器改良，完成後讓客戶測試滿意後，再進行量產，也因為凡事以客為尊，處處用心，所以客戶滿意度極高，大豐食品機械廠採工廠直營銷售，價格具競爭力，並提供客戶維修服務，歡迎洽詢。洽詢電話：（04）2620-2476。