歐都納春節優惠 保暖服飾大特賣

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2024迎接龍年到來，歐都納特別於1月26日至2月14日推出「納好運龍厚哩」龍年春節優惠活動，致力打造更休閒舒適、輕量保暖的春節走春穿搭，以及假期旅遊出國裝備，讓消費者買好買滿過好年，活動期間至歐都納換新衣，就能試手氣刮刮樂，通通有獎現買現抵，加碼再送紅利點數，從裡到外的豐富商品，不論是自穿或年節送禮都是最暖身暖心的首選。

新年穿新衣，紅色黃色喜氣顏色的單品當然不能少，歐都納從頭到腳祭出多款亮色系保暖服飾來迎好運，防風防水外套面料採GORE-TEX專利技術，同時擁有輕便及優越防風、防水透氣等多重機能，羽絨外套含高成分的羽絨及填充係數，充分達到保暖蓄熱效果，兩者可多層次搭配，不僅保暖效果提升，時尚度更是絲毫不減，走春或是出遊都是必備單品。

而中層衣以質輕、高保暖與舒適的刷毛衣為佳，像是歐都納SOLAR-Fleece保暖衫就是不二選擇，最內層則以石墨烯、熱流感機能內著系列為主打，講求蓄熱升溫且親膚不摩擦，春節更祭出指定款抑菌內著任選三件7折優惠，讓你不僅過年過得安心，2024整年都能穿得舒心。

因應春節出國旅遊熱潮，擁有一個好背且安心的背包，絕對是出門的必需品。歐都納代理的美國第一防盜包品牌TRAVELON，以城市旅行的守護者為目標，多樣款式皆具備不同的防盜機制，如防割系統、RFID防護、防盜拉鍊扣等貼心實用設計，能確實保障財物安全，安心盡情享受每段旅程。