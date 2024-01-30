誠美材入股歐普仕 拚轉型

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誠美材近6個季度營收獲利

偏光片廠誠美材（4960）29日舉行重大訊息說明會，宣布以每股30元價格，向關係人新應材（4749）以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7％股權。誠美材表示，歐普仕化學獲利穩定，可望有穩定的投資收益，未來進入董事會，也會尋求技術合作、轉型的機會。

歐普仕成立於2003年，專精於高科技製程用的電子級高純度溶劑代工，主要客戶遍及半導體、以及光電產業國際大廠。伴隨著環保永續意識抬頭，歐普仕公司也有各類電子級溶劑之回收純化技術，用以提供業界製程再利用。

誠美材以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7％股權，成為繼廣明實業之外的第二大法人股東，計畫進入該公司董事會。未來兩家公司也會尋求技術合作，期望為誠美材帶來業務轉型的機會，發展多元化經營。

誠美材強調，此投資案主要為持續強化未來營運布局戰略，歐普仕是賺錢的，透過此次股權投資交易案，預期可創造穩定轉投資收益。誠美材希望透過此股權交易案，進一步體現多元化經營策略布局，提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。誠美材也將於股東會中報告此關係人交易案，以符合法規指引及公司治理規範。

受到面板需求轉弱，面板廠調降產能利用率影響，誠美材去年第四季合併營收下滑到22.54億元、相比前一季減少13.24％，累計去年全年合併營收約92.38億元，相比前一年減少2.76％。雖然去年第三季在業外收益挹注之下轉虧為盈，不過去年前三季稅後淨損約3.31億元，每股淨損約0.56元。第四季營運仍在低檔，單季恐將續虧。

雖然近期有補償膜缺料、面板漲價等話題，誠美材表示，第一季仍是傳統淡季，目前看來面板廠的產能利用率仍在低檔，預期農曆年假過後才會回升，因此第一季營運表現保守看待。至於日本補償膜大廠ZEON因為年初的地震停工，影響補償膜供貨，市場擔心接下來缺料問題加劇。誠美材表示，目前還要看供應商何時復工，不過先前盤點廠內材料、以及供應商的狀況，缺料問題對於誠美材影響不大。