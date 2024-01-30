上銀、大銀訂單增溫 今年營運看旺

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上銀集團旗下上銀（2049）、大銀微系統（4576）兩公司來自半導體產業訂單有增加的趨勢，加上大陸市場需求增溫，看旺2024年營收可優於2023年，2024年資本支出均增加。尤其上銀為未來營收挑戰300億元以上鋪路，2024年資本支出勝過2024年，超過20億元。

上銀集團觀察，半導體產業景氣慢慢復甦，半導體業客戶去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場需求也有增溫的跡象，上銀、大銀近期接單都回升，以急單為主。

上銀董事長卓文恒指出，上銀2023年11月起迄今，半導體、基礎建設、航太、自動化及新能源車等產業訂單有增加的跡象。其中，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件在手訂單能見度從原先1.5～2個月延長至2～2.5個月。

上銀訂出2024年迴轉工作平台、晶圓機器人、減速機等機電產品銷售年成長2～3成目標，力推智慧滾珠螺桿、新型式及新規格的線性滑軌、單軸機器人等產品，業績目標是兩位數成長。

卓文恒表示，上銀產品品項愈來愈多，規劃2025年興建嘉義大埔美二期新廠，生產螺桿前端製程。擴廠是為未來營收挑戰300億元以上作準備。2024年資本支出將比2023年多。

大銀主管指出，大銀微米及奈米及定位系統，目前能見度能見度增至5個月。精密運動及控制元件訂單主要來自智慧製造、電動車及自動化等產業，訂單能見度從原本1.5個月延長至3個月，主因是半導體產業景氣逐漸復甦，大陸市場需求增溫所致。

大銀主管指出，大銀新竹鳳山工業區興建新廠，預計2025年第一季完工，2024年建廠經費、添購設備及因應ESG，資本支出預估6億元，比2023年增加。