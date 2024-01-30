台北遠東香格里拉新春住房 大啖烤鴨

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台北遠東香格里拉看準寒假過年商機，即日起至2月29日期間推出「幸福龍厚禮」新春住房專案，樂饗香宮人氣脆皮烤鴨一鴨二吃、香格里拉獨家龍年立體紅包組、龍年幸運許願書籤、精選年節零食禮盒、暢享客房迷你吧等超值禮遇，闔家入住每晚9,500元起，歡樂度假走春趁現在！為營造濃厚年節感，特別在大廳展演美濃「廣進勝紙傘」藝術，搭配燈籠、花藝、祥龍等喜慶裝飾，年味十足！而2月10日大年初一上午11點起，飯店還將於大廳前舉辦熱鬧歡欣的開年慶祝活動，以氣勢鼓陣、騰龍舞獅等精采表演，帶來鴻運吉祥好龍年。訂房專線：（02）2376-3266，詳情請見官網。

飯店今年與高雄美濃「廣進勝紙傘」合作，於大廳展演精妙絕倫的手工油紙傘藝術，油紙傘在客家人心中象徵平安富貴之意，「傘」中有4個人，代表多子多孫，圓傘又代表著圓滿，客家人嫁女兒時更以傘為嫁妝。飯店於新春期間推廣在地文化，精選結合年節剪紙藝術以及荷花、瓶子等圖案融入油紙傘設計，取其「闔家平安」吉祥寓意，還有台灣知名歌手蔡依林「I’m Not Yours」MV中令人驚豔的同款紙傘，是今年到台北走春的推薦拍照景點。

新年期間到台北遠東香格里拉拍美照，還可以參加抽獎，即日起至2月25日，於Instagram上分享與台北遠東香格里拉新年布置的合照，於公開帳號標記#DreamTPE並追蹤官方帳號@shangrilataipei，就有機會抽中豪華閣尊榮客房免費住宿一晚，享受豐盛的早餐、下午茶和晚間雞尾酒歡樂時光，喜歡在社群分享美照的朋友，千萬別錯過中獎好機會。