PLG例行賽 富邦勇士邀萊爾富陳建成開球

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 2023-2024年球季例行賽1月28日熱鬧開打，由臺北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿，萊爾富營運長陳建成應邀出席開球。陳建成表示，他人生中首場開球儀式即獻給「臺北富邦勇士籃球隊」主場，號召在場熱血球迷為選手加油打氣，也鼓勵民眾持續努力衝刺打拚並勇敢前行。

臺北富邦勇士於賽事攜手BT21共同舉辦「BT21宇宙明星賽」主題周，將LINE FRIENDS旗下深受全球新世代喜愛的人氣角色打造宇宙球場，現場設置BT21拍照區且依照各宇宙明星性格與喜好，規畫勇士出任務的攤位活動，包含「經典對抗賽」、「新秀挑戰賽」、「灌籃大賽」、「招攬神隊友」，闖關成功者可獲BT21成員立牌，讓球迷有機會收集整組帶回家。

春節將近，現場還進駐與萊爾富獨家合作新興文創品牌「RECA瑞卡首創」所推出立體春聯氣球「福氣春聯丸」快閃攤位，提供勇士專屬優惠，為勇士主場增添喜氣。自即日起，可於全台近1,600家門市與線上Hi-Life VIP APP萊購物同步販售，最低優惠8.4折起。

陳建成加碼宣布，自1月31日至2月20日止限時推出與日本經典動漫《七龍珠》合作龍年限定福箱「七龍珠超系列龍年限定福箱」好事成雙抽抽樂活動，最低可抽出第2件1元優惠，還有機會登錄序號將百萬頭獎黃金條塊500g搬回家。民眾在新春期間買福箱，象徵龍年「好事成雙」，買得經濟實惠又有感。