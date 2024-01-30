價值型股迎補漲 外資先卡位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資回補價值型股表現

外資加快腳步補台股，29日再買超127億元，台股穩住萬八，領頭羊由護國神山台積電衝鋒，外資除了大舉加碼營運動能強勁個股外，也逐步回補跌價值型股票，如鴻海、貿聯-KY等，靜待補漲行情啟動。

台股金兔年實現萬八的目標，外資大舉買超力道強勁，外資29日買超台股127億元，連七日買超，合計買超1,748億元，鎖定生成式AI相關供應鏈，第一檔為台積電，這七天買超台積電達1,316億元，占比就達75％，貢獻台股483點，不過外資追買今年營運看旺的個股外，也會分配部分的資金在價值型個股上。

國泰證券證期經理蔡明翰觀察，台股中跌深的個股近期呈現跌無可跌，跌深反彈行情，畢竟台股目前正處萬八，行情雖無法雨露均霑、百花齊放，但跌深的個股展現價值型投資的優勢，所謂跌深就是最大利多。

統計29日股價收在年線之下且外資近七個交易日買超撿便宜的個股有鴻海、貿聯-KY、華新、昇陽半導體、康舒、華孚、高力、裕隆、永道-KY、景碩、晶碩、巨大、台表科、新光金、光罩、金居、飛宏等個股。

鴻海布局市場正在消退的蘋果智慧機產品及正在起步的電動車市場，雖有AI伺服器業務，但市場資金不埋單，股價長年累月遭年線壓制，不過近期外資將鴻海列入買超行列，投資人可抓住技術面的股價創低、技術面未創低的正背離搶反彈時刻。

熱處理技術廠商高力在去年為台股飆股之一，一度最高觸及447元後股價走低，回檔幅度頗深。今年高力看好歐美綠氫與燃料電池市場前景及水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品出貨量，近七個交易日上漲11.24％。

台表科在外資回補下，即將收復年線反壓，法人預期靜待終端需求轉佳，今年第二季有望逐步回溫。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電牛氣沖天，臨近春節封關前，內資結帳壓抑中小型股，外資強勁買超撐起台股一片天。