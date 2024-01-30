美AI五巨頭添利 台三族群歡呼

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台股面臨封關前最後一周交易，大盤在台積電（2330）穩盤下開高走高，終場攻上萬八，盤面上以AI相關伺服器、散熱及IP族群股價表現強勢，據資策會產業報告指出，生成式AI持續帶動AI伺服器出貨成長，台灣AI伺服器代工廠更已占全球9成，29日包括緯穎（6669）攻半根漲停，散熱股因兼有AI PC雙題材護身走強，另IP族群則以巨有科技（8227）、神盾（6462）雙雙攻上漲停。

法人表示，大盤封關前因近關情怯，雖持續量縮，但受美國科技股財報熱季，美股七巨頭中的五家將公布上季財報，如超微、美超微、Google、微軟與蘋果公司，隨各家紛紛搶攻AI領域，市場將驗收這些公司的AI布局成果，若能如實帶來營收，將帶動台廠供應鏈接單，未來帶動營運持續獲利。

其中AI伺服器指標千金股緯穎，近期因中東供應鏈重啟，第一季表現可期，激勵股價開高走高往上衝漲5.29％，站上所有均線，股后信驊、凌群漲幅均超過4％，緯創、技嘉、仁寶、微星股價也上揚2～3％；另隨著國內外陸續推AI PC筆電、手機，發展都離不開散熱產品，散熱廠包括建準開高走高攻漲7.34％，雙鴻、力致也強漲5.06％及3.19％。

IP股隨著2024年半導體景氣即將復甦，相關族群如巨有科技、神盾漲停，巨有科技除了本業ASIC，近年加強研發設計矽智財，股價強勢連收三日紅K，帶量站上所有均線，其他如金麗科、M31漲幅也超過4％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，大盤在封關前呈現震盪走高，成交量雖持續清淡，但在市場上，因國際股市持續樂觀，惜售氣氛濃厚，台股在賣壓上壓力減少，強勢的題材股容易往上拉抬續創新高，技術面上因指數均線持續向上突破，仍維持偏多格局；類股上，投資人可觀察近期如聯發科等法說題材股先行布局，另AI及半導體則因2024年景氣看好優於去年，股價仍看好續強。