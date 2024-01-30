台積資本支出居高檔 護國群山起漲 10檔給力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電資本支出概念股

在台積電法說中釋出今年資本支出約280億美元到300億美元，且傳出日本熊本二廠將投入興建、美國建廠補助10億美元將到手後，志聖（2467）、均華（6640）、采鈺（6789）等相關設備廠29日股價上揚，可持續留意後續行情。

市場分析師認為，如果投資人覺得護國神山台積電一張股票市價64.8萬元太貴，那麼就可以去投資台積電成長帶起來的「護國群山」，也就是台積電資本支出概念股，預估這些護國群山市值未來有機會十年成長10倍，達到2,500億美元的水準。

台積電是外資投資比例非常高的公司，相較之下，外資對於護國群山的台積電供應鏈，不僅研究報告很少，投資比例也很低，多是本土資金投入操作這些中小型股票。未來在台積電前進美國、日本後，將會讓設備廠商有更多接觸外資的機會。

台積電資本支出概念股數量超過50家，其中提供先進製程設備的志聖，今年以來漲幅達到33.8％；均華供應CoWos先進封裝的晶片挑揀機，今年以來漲幅達29.8％；旺矽則是搶攻矽光子及共同封裝光學元件（CPO），今年漲幅達22％。

台新投顧副總黃文清指出，台積電法說會對年度展望樂觀，帶動重要設備，如：先進封裝、設備、材料等供應鏈的信心。在供應鏈中，股價處於低檔、出貨成長值得期待、跟上台積電擴廠速度的個股，較有投資價值。

統一投顧董事長黎方國表示，外資會去買台積電，本土資金去買資本額小的台積電供應鏈，只要具有投資價值，法人都會去研究。

雖然去年台積電資本支出預估是320億美元，今年略減，但黎方國認為，台積電是給出一個區間，這個區間符合預期，300億美元資本支出代表著設備廠商的商機，而且不只是台積電資本支出，設備廠商還會有其他業務，相關產業都值得投資。

黎方國建議，在挑選台積電供應鏈的股票時，要注意本益比是否過高，在供應鏈中不同位置，會有不同本益比。蓋廠房、進入障礙較低的公司，本益比較低，而像是ASML供應機器設備、進入門檻較高的公司，就會有高的本益比。