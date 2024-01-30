年前高檔震盪 AI科技產業發展趨勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總經與盤勢分析：美國經濟韌性足，1月公布的非農就業人口達21.6萬人、零售銷售月增0.7％等數據都強於預期；在消費挹注下，美國去年第四季GDP季變動達3.3％，全年達2.5％，軟著陸不變。然需求穩健帶動通膨具黏性，其中，去年12月消費者物價指數（CPI）年增率從3.1％上升至3.4％，仍高於聯準會（Fed）目標2％；加以Fed官員陸續發言謹慎降息措辭，市場對於Fed在3月降息的預期過於樂觀，近期3月降息機率從高峰80％大降至49％，10年期美債殖利率從3.8％反彈至大約4.15％。

然而，美國企業公布去年第四季財報大致良好，目前25％企業公布當中，達78％優於預期，且市場看好今年企業獲利，帶動美台股市在基本面加持下，美股創高、台股突破萬八。展望後續盤勢，由於農曆年前將面臨周四Fed利率會議及美國ISM公布，以及周五非農就業數據，市場將關注Fed對利率的看法。再者，美國五大科技業將公布財報，在重大數據、財報公布，盤勢呈高檔震盪機率較高。

台積電法說釋出的樂觀內容，激勵當日台積電ADR大漲近10％，美股費半指數也大漲，連帶隔日台股大漲，一舉扭轉台股下跌趨勢，大盤指數站上月線，目前技術面短中長期均線皆是多頭排列，美國AI股股價強勢表現，助漲台股再創去年底新高，指數攻上18,000點關卡。國際股市投資氣氛樂觀，但台股因18,000評價屬高檔區，加上農曆春節長假效應，成交量下降，除台積電持續上漲墊高指數外，其餘呈輪動表現，農曆年前國際股市延續正向氛圍，大盤高檔震盪，個股仍有表現的機會，操作上以不追高為原則。

投資建議：台積電法說釋出樂觀內容，2024年營收季季增，全年營收年增率20～25％，台積電上修AI營收占比，長期AI CAGR（年複合成長率）50％不變，原本預估AI營收占比將成長到10～15％，本次法說調高到15～20％或更高，並且指出AI晶片帶動先進封裝需求持續強勁，供不應求狀態將延續到2025年，今年成長最快的領域仍在高速運算。AMD執行長也對AI晶片市場做出驚人的預測，預估到2027年市場規模到達4,000億美元，遠高於上一季預測的1,500億美元，AI蓬勃發展及半導體產業復甦，將是2024年科技業的主要焦點。

英特爾看好AI PC發展，正式發表新晶片Intel Core Ultra處理器，預估2024年全球將有超過230款NB和PC採用Intel Core Ultra處理器，1月初CES展中品牌廠紛紛推出AI筆電，市場看好今年是AI PC元年，2025年則是AI PC商機起飛年。雖然英特爾在上周四盤後公布的2024年第一季財測營收及獲利展望皆不如預期，因其用於傳統伺服器及個人電腦市場的晶片需求仍不確定，正處於季節性需求低迷階段，股價也大跌反應，但拉長時間來看，AI在邊緣裝置的應用將逐漸開花。

另三星最新推出的旗艦機S24，主打與Google合作導入生成式AI，內建Gemini Nano模型，包括生成式相片編輯、錄音APP的智慧摘要、圈選搜尋、支援13種語言的通話即時翻譯等功能，並與Google簽訂長期協議，將透過Google Cloud把更多生成式AI功能帶到手機中，未來AI邊緣裝置的雲與端混合將是產業趨勢，相關的供應鏈長線值得逢低承接。