晶碩連十年營收攀峰 陸市爆發

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晶碩近年營運表現

和碩（4938）旗下隱形眼睛供應商晶碩（6491）29日公告2023年合併財務報告。晶碩2023年合併營收67.9億元，再度寫下新高紀錄，同時也是連續十年締寫年度業績新猷。市場法人預期，晶碩持續擴大布局，估計2024年中國大陸市場會是主要營運成長區域，且因低基期表現，推估應有年增率20～30％的成長爆發力道。

晶碩去年第四季合併營收20.36億元，年增14.6％、季增21％，改寫單季歷史新高，而去年累計合併營收為67.9億元，年增7.4％，每股稅後純益（EPS）22.83元，較上一年度22.03元維持成長。

晶碩去年出貨高峰落在11月，受季節性因素影響，12月營收較11月下滑，但整體第四季雙11、雙12檔期出貨暢旺，代工與自有品牌皆有不錯的表現，符合市場法人預期。

展望2024年，法人正向看待晶碩營收表現，認為營收年增可望達到雙位數，樂觀看待全年營運將逐季成長。至於市場關注新產品方面，矽水膠取得認證進展符合預期，在去年第三季矽水膠日拋取得歐洲藥證後，晶碩正目標取得日本藥證，預估矽水膠銷售將逐步提升，2024年占營收比重將從過去的6％，翻倍提升至10～15％。

長期關注晶碩的法人指出，目前晶碩矽水膠產品銷售仍以長天期為主，預期未來在高毛利的矽水膠產品營收占比持續拉高下，將有助於提升晶碩的獲利表現；預料今年晶碩中國成長將來自新客戶，日本成長則來自矽水膠，而台灣成長來自矽水膠與彩妝相關產品。

法人預期，晶碩2024年中國大陸市場將會是主要成長區域，年增率20～30％，成長動能除了因基期低之外，當地市場規模仍然持續擴張；另外也看好在日本、歐美、台灣市場的成長表現將會明顯優於去年。