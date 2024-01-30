兆利去年EPS 8.72元 創新高

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兆利近五季營收概況

軸承廠兆利（3548）應主管機關要求，公告去年12月自結損益，自結12月獲利7,000萬元，年增438％，每股稅後純益1.06元，依照兆利公告自結數，2023年稅後純益達5.4億元，年增14％，每股稅後純益約8.72元，不僅締造歷史新高紀錄，也連續第二年賺逾半個股本。

展望2024年第一季，儘管2月有中國農曆新年導致工作天數減少，折疊手機客戶到2月出具的訂單展望不錯，加上2023年第四季有十一長假、年終盤點，降低拉貨比較基準，因此法人預估，兆利今年首季將有機會挑戰年、季雙增。

兆利29日盤後應主管機關要求，公告去年12月自結損益，單月稅後純益達7,000萬元，年增438％，每股稅後純益達1.06元，與去年11月相較，月增32.07％，而根據兆利10月、11月、12月公告的自結數，累計兆利2023年稅後純益約5.4億元，相當年增14％，每股稅後純益約8.72元，一如市場預期創下歷史新高，在折疊手機大客戶的挹注之下，兆利連續二年獲利逾半個股本。

兆利過去盈餘發放比率約50％，且以現金股利為主，若無意外，股利政策應不會出現太大變動。

兆利折疊軸承去年營收比重達40～50％，今年上下折的軸承出貨比重將高於左右折的機種，二者價差高達50％，因此初估2024年折疊軸承營收比重約在50％，軸承族群中的股王富世達（6805）、股后兆利折疊軸承比重均登上歷史新高紀錄，富世達折疊軸承比重更達8成。

兆利大客戶2023年出貨重返榮耀，整體手機出貨量於去年第四季重返中國前五大，整體出貨量達1,040萬支，相當於年增47％，市占率排名第四，儘管相關市調機構並未出具折疊機出貨規模，不過供應鏈統計，華為2023年折疊手機總出貨量達450萬支，高於市調機構預估的300萬支，超標的出貨實績，也讓2024年的出貨目標更添想像空間。