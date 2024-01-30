濾能 今年營運拚重回成長

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國內半導體先進製程AMC（懸浮氣態污染物）防治廠商濾能（6823）去年營運在半導體產業降溫之下，全年營收衰退逾56％，不過，今年市場看好全球半導體產業將會回溫，再加上該公司在南科新廠也可望在上半年投產，今年營運將力拚重回成長。

濾能去年全年營收為4.72億元，較前一年大幅衰退56.33％，也寫下近四年來全年營收新低，主要是受到去年半導體產業需求明顯趨緩、客戶遞延拉貨所影響。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為主要營運重心。

展望後市，市場法人表示，由於客戶建廠進度持續推進，隨著遞延訂單逐步恢復拉貨，認為整體狀況已觸底，再加上今年上半年南科新廠新產能可望開出，預期單季營運將有所好轉，由於先進製程對AMC防治需求有增無減，認為今年營運重返成長軌道可期。

市場法人也指出，晶圓代工龍頭台積電今年以來加速擴張CoWoS先進封裝產能，預期今年產能較去年可望倍增，預期今年對AMC防治需求也將跟著水漲船高，有助增添濾能營運動能。而濾能亦鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，開發搶進新水下施工抗噪材料市場，也可望成為未來另一重要成長動能。