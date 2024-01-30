富強鑫 喊兩年內營收戰60億

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富強鑫近年財報

富強鑫（6603）展現躋身全球前十強的企圖心，執行長王俊賢射三箭，從智慧節能優化、低碳設備及周邊整合、回收料技術開發三面相著手，偕同水平及垂直的供應鏈建立1+10「低碳塑膠射出生態系」，助富強鑫低碳轉型發展，高喊二年內公司營收上看60億元的成長目標。

富強鑫日前舉行50周年廠慶，公司揭示坐穩台灣第一大塑膠射出設備製造商寶座、躋身全球前十強的營運目標。富強鑫董事長王伯壎表示，富強鑫歷經近半世紀，景氣高高低低的淬煉，從「富強鐵工所」出發，當年內部規畫要將富強鑫打造「世界級的10甲工廠」，至今富強鑫從「射出成型機製造者」轉型為「射出成型解決方案的提供者」，打下全球30甲的工廠，台灣台南、大陸東莞、寧波、杭州灣與印度廠，全球34處直營點、代理商遍及21國，也讓富強鑫FCS品牌在世界發光。

富強鑫執行長王俊賢表示，富強鑫著手布局下一個成長引擎，2025年起，國際製鞋業禁用化學發泡劑，富強鑫戮力研發的物理發泡射出成型系統GENTREX，有機會承接換機需求，還受惠於智慧製造、工業4.0及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，帶動汽車零配件、運動產業、家用精品等不同產業客戶對水平對射機、轉盤多色機、兩板機、全電機等塑膠射出成形設備訂單需求增加。

王俊賢指出，富強鑫看好未來產業趨勢，寧波杭州灣新廠2024年將進入投產，並祭出三大策略，一、智慧節能優化、二、低碳設備及周邊整合、三、回收料技術開發，同時協同水平、垂直的供應鏈業者，建立1+10「低碳塑膠射出生態系」，助力富強鑫低碳轉型發展，並順應ESG趨勢，亞太地區五大廠產能齊放。

富強鑫訂出二年內，營收達60億元規模，50年內再闢數個十甲級世界工廠目標，以期持續往全球前十強。