長榮航罷工落幕 旅行社股開趴

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旅遊股29日股價

干擾農曆春節、清明連假出團的最大變數－機師罷工事件落幕後，旅行社股業績陰霾散去，29日股價強勢反彈上演慶祝行情，在買盤敲進下普遍放量勁揚，展望後市，預估2024年觀光旅遊市場需求比2023年更高，旅行社業「錢」景看多。

雄獅（2731）29日盤中最高漲至135元，終場收132元、漲3.53％；鳳凰（5706）最高達70.8元，最後收68.9元、漲1.92％；山富（2743）收126元、漲2.02％；五福（2745）收87元、漲2.72％；易飛網（2734）收41.2元、漲1.23％。

儘管海外旅遊團費起漲且無降價跡象，但消費者多已接受此一事實，對旅行社接單出團幾無影響。春節連假赴海外觀光旅遊旺季將至，而春節期間航班運量已恢復至疫前8成，有助帶動旅遊業出團量增加，增添首季營運動能。

雄獅寒假及春節假期整體賣況已達目標9成，其中以短線日本與韓國和東南亞行程賣況最佳，歐洲線漲幅不似美加大，故也受旅客青睞。而瞄準郵輪旅遊商機，雄獅今年包下近6.5萬個郵輪席次，1月主攻MSC「地中海榮耀號」行程，接續是歌詩達「莎倫娜號」賞櫻航次，維持強勢營運動能。

鳳凰第一季出團量已達疫前2019年同期的9成以上，且因團費上漲，第一季營收可望較疫前同期成長。鳳凰旅遊接單能見度已達第二季。五福第一季日韓春季賞櫻及黑部立山產品旅客詢問度很高，也被很多公司行號獎旅遊團列入選擇。

五福春季將有高雄出發的茨城包機，不論是要往北陸參觀黑部立山，或是熱門的東京之旅，團體及自由行的產品都很熱銷。山富旅遊今年春節、寒假傳統旺季接單暢旺，其中春節產品已近完銷，目前已開始接第二季訂單。山富獨包歌詩達郵三個趟次，目前前二趟次銷售已逾9成，法人估山富首季營收有機會挑戰同期新高。