華固將砸75億購地 創近十年新高

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營建股「EPS王」華固（2548）因應2024年土地開發計畫，29日董事會決議授權董事長於75億元內，全權處理台灣全區土地開發事宜，購地手筆創近十年新高。華固目前手中土地存量高達1,022億元，2024年推案計畫將有機會首度挑戰500億元大量，推案時間集中在第三季。

華固2023年在四筆新案交屋認列下，業績獲利大豐收，前三季EPS已達7.62元，法人估全年可望賺進一股本，創下連五年大賺一個股本的紀錄。

隨著現金大量回收，華固也積極伺機購地，近十年來董事會決議的購地授權額度多落在45億至70億元之間，2024年董事會通過購地金額達75億元，是近十年來最大手筆。

展望2024年營運，華固總經理洪嘉昇表示，2024年預計加入完工入帳的二大新案包括「華固中原置地」商辦案，預計6月完工交屋，總銷52億元，目前扣除工業區立體化方案五年不能轉售的面積，華固已售達9成，預計入帳後可望認列業績；另總銷29億元的「華固文臨」也將完工交屋。

洪嘉昇指出，目前華固在手土地存量達1,022億元，2024年預計推出的新案，除台中水湳首發案「華固頂匯」、北市大直「合璞案」、「信義光復案」、「正大北投案」等四大案，總銷達461億元之外，新北三重仁義街案也有機會在第三季取得建照，總銷約44億元。估計全年推案量，有機會首度叩關500億元。

洪嘉昇表示，目前華固正施工中新案，總計有九大案同步進行中，提供未來四年業績所需；至於推案時程，較集中在下半年。