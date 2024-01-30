台肥 站上月線拚破前高

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台肥（1722）在總部遷至南港、發展商機極大的氨能事業利多帶動下，吸引三大法人同步買超，29日開盤跳空開高，隨後愈走愈高，終場收68.7元，上漲3.7元，站上月線，成交量5,895張為近月最大量。近一年股價緩步上攻，2023年底創70.5元波段高點後拉回整理回測半年線，近期日K連五紅、KD指標開口向上、MACD值由負轉正，技術面翻多，若量能不墜，可望突破前高70.5元。

董事長李孫榮積極推動氨能事業，斥資擴建兩座液氨儲存槽；2023年受惠新竹土地處分利益，獲利可望創十年新高。