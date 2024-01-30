長榮鋼 投信挺股價創高

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大選過後預期公共工程可望重新啟動，鋼構廠業績前景看好，激勵長榮鋼（2211）29日股價大漲8元、收114.5元，股價創歷史新高，外資、自營商雖轉買為賣，但投信繼續大力加碼，已連續31買。

長榮鋼在手訂單達27萬至28萬噸，其中大樓占比逾65％、廠房28％，在國發會宣布2024年國內公共建設預算達5,886億元、再創新高之後，包括長榮鋼在內的鋼構廠都可望受惠，全年出貨量上看24萬噸。分析師則認為長榮鋼的EPS、毛利率、營業利益率都呈成長趨勢，本益比也偏低，未來表現可期。