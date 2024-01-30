玖鼎電力 掛牌首日狂飆6成

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玖鼎營運表現

ESG加AI雙利多加持，智慧電表廠玖鼎電力（4588）29日首掛牌即展神威，不僅跳空以72元開出，終場更以次高價73.1元作收，狂漲59.25％，以承銷價45.88元換算，中籤者一日狂賺2.72萬元。

ESG成未來趨勢，跨足智慧電網、電力監控設備及電能管理系統三大領域的玖鼎電力順利搭上ESG順風車，隨台電2035年前全面建置智慧電表時間拉近，營運也跟著起飛，去年累計前三季營收8.13億元、EPS 3.17元，已超越上一年全年營收7.16億元及EPS 2.73元。

展望今年首季，玖鼎電力總經理曾文良表示，台電從2018年開始建置智慧電表，預計2035年全面建置完成，初估全台約有1,400萬具電表需求，每年換裝需求數量約150萬～200萬具，市場規模約36.8億～49.2億元；玖鼎係在2023～2025年第一季間、執行智慧電表標案，智慧電表總數達80萬具，總營收挹注估約19.99億元，扣除去年已認列8億多元，估今年和明年首季仍有近12億元營收待認列，樂看今年營運應可優於去年。

曾文良補充，智慧電表係按台電進度出貨，認列時點比較難抓，不過，以目前出貨進度概估，今年首季表現應會優於去年第四季。

且為因應台電智慧電表需求及朝海外推廣的策略目標，玖鼎電力日前決議投資8.6億元，籌建新竹香山新廠，新廠預計今年啟用，隨著新產能逐步開出，玖鼎電力預估明（2025）年智慧電表月產能，將可望由目前的4萬具倍增至8萬具。

玖鼎電力也規劃與國內通訊業者合作，搶進國際智慧電表市場，另為提升附加價值，著手開發非侵入家電負載監測（NIALM）傳感器，經擷取電力特徵後，結合後台人工智慧，識別家電運轉狀態。