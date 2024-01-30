廣積催3大引擎 龍年成長可期

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工業電腦廠廣積（8050）客戶庫存調整近尾聲，今年看好網通、智慧零售及自動化三大業務全面成長。其中，以目前接單出貨情況來看，智慧零售成長力道最為強勁，預料在「三引擎」同步發力下，將挹注全年營收表現重返成長軌道，且受惠產品組合優化，毛利率向上，獲利增幅可望更上層樓。

廣積2023年合併營收59.95億元，年減11.53％，由於第四季毛利率表現持穩，以及匯損影響程度不大，市場預估全年每股稅後純益（EPS）仍有往6元靠攏水準，創歷年次高紀錄。

展望2024年，廣積除了網通大客戶持續出貨，為營運基本盤之外，相對先前拉貨力道較為放緩的智慧零售、工控自動化領域在庫存去化接近尾聲，以及耕耘專案成果顯現，目前已陸續有見到較強復甦跡象，

在網通部分，廣積客戶主要受大環境影響，加上進入新舊機種更換期間，2023下半年趨向觀望，預料2024年首季仍處相對保守，但第二季起可望逐步放量，呈現逐季向上態勢。

而智慧零售將扮演廣積2024年營收增加幅度最高的業務區塊，除了今年首季已有小量POS機出貨，第二季出貨量擴增，包括速食店戶外點餐系統等，搭配新專案陸續導入，以公司在手專案來看，下半年成長力道將優於上半年。

廣積工控自動化主要市場位於歐洲，雖然目前德國、義大利需求仍未展現強勁復甦，但據了解，2024年首季已經有些國家開始與公司在洽談新專案合作。並有充電樁相關模組產品導入至英國最大超市，後續出貨規模有望擴增。

另因應客戶需求，廣積越南廠預計2025年首季量產，目前主要將以網通產品為主，後續也進一步規劃其他產品移到新廠生產。