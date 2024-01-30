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遭檢調搜索 耀登：業務無重大影響

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射頻天線廠耀登（3138）表示，該公司26日被檢調搜索一事，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致。該公司也表示，檢調此一調查行動對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。

耀登27日發布重訊表示，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致，而受到此消息影響，29日該公司股價出現明顯賣壓，台股集中市場指數單日上漲124.6點，但該股在賣壓湧出下，股價逆勢下跌5.42％，收在139.5元。

耀登表示，檢調此一調查行動對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。

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