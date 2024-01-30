槓反ETF 不宜長抱

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正2及反1 ETF單日報酬率變化

台灣市場2014年發行第一檔槓反ETF，截至目前上市槓反ETF共41檔，資產規模超過1,800億元，占上市ETF市場約10％，成交值占比約33％。其追蹤指數的資產類別涵蓋股票、債券、期貨等，指數標的代表市場遍及日本、香港、印度、中國、美國等，提供投資人多樣的選擇。本文將介紹槓反ETF特性與風險，俾利投資人理解此商品。

槓反ETF特性

槓反型ETF為槓桿型ETF及反向型ETF的總稱，槓桿型ETF為「追蹤、模擬或複製標的指數之單日正向倍數表現之ETF」，反向型ETF則為「追蹤、模擬或複製標的指數之單日反向倍數表現之ETF」。

舉例而言，若A指數下跌1％，則追蹤A指數的正向2倍ETF，在不考慮其他費用下，當日淨值約下跌2％。而追蹤A指數的反向1倍ETF，當日淨值約上漲1％。

槓反ETF因追蹤基準為「單日」的報酬表現，因此在每日複利計算下，將產生「每日複利效果」。例如，原型指數連續兩天都上漲10％時，其累計漲幅為21％，然而正2 ETF的累計報酬率將來到44％，並非42％（21％×2），應注意反1 ETF的累計報酬率也來到-19％，並非-21％。

由上例可知，在追蹤基準為每日報酬率下，槓反型ETF的累計報酬率，將與原型指數的累計漲跌幅倍數不同，投資人需特別留意。

如上所述的每日複利效果，因為槓反ETF主要透過操作期貨，達成其追蹤單日表現的目標，為了使每日槓反ETF都能追蹤指數的正向或者反向倍數表現，經理人每日都需檢視並調整其部位，將ETF的投資組合整體曝險值，維持在貼近淨資產價值之正向2倍或反向1倍，此種調整稱為「每日重新平衡機制」。

槓反ETF投資風險

投資槓反ETF仍需注意與投資一般股票ETF相同之風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、終止上市風險等。

並需特別注意因槓反ETF透過操作期貨，以達到設定的正反倍數報酬，包括期貨與現貨的正逆價差、經理人操作能力、轉倉費用等，都可能造成其較大地偏離追蹤指數表現。

另外，若該檔ETF連結國外相關指數，因沒有漲跌幅限制，若市場大幅波動時，投資人又以融資融券放大槓桿來交易此類ETF，漲跌幅度可能超出預期。

因槓反ETF以追蹤單日為目標，需密集調整持有部位，其總費用率一般也較原型ETF高。

且交易槓反ETF不僅需簽署風險預告書，投資人也需符合適格性條件。另為方便投資人識別，槓桿型ETF證券代號第六碼為L，反向型ETF第六碼為R。

整體而言，槓反ETF的設計相對適合短期交易、避險，並不適合想要長線布局持有的投資人。

投資人可在臺灣證券交易所官網ETF專區、e添富平台，各投信ETF專區網站等獲得槓反ETF相關資訊。

證交所再次提醒投資人，槓反ETF不適合長期持有，投資前也應先掌握商品資訊與相關風險，並詳閱公開說明書。（臺灣證券交易所提供、呂淑美整理）