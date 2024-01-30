建材族群 樂觀今年營運

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內裝修建材廠營運近況

選後國內房地產市場變動因素減少，包括磁磚、衛廚浴設備、預拌混凝土、內裝修隔間板廠等建材族群看好2024年需求回溫，包括冠軍（1806）、環泥（1104）、國產建材（2504）、凱撒衛（1817）、惠普（8424）等業者都預期，2024年的營收獲利一定比2023年好。

建材業者認為，選後受惠自用、置產剛性買盤需求，加上新青年安心成家房貸上路，可望助力2024年房市交易表現。

國內磁磚龍頭廠冠軍2023年營收已恢復成長。冠軍指出，目前台灣地區業務接單能見度已至第二季，預期在合作簽約門市、工程通路業務銷售動能增強下，2024年的業績表現還會比去年好。

在政府前瞻計畫建設持續，科技園區及民間科技廠辦建案活絡，預拌混凝土業者認為，2024年國內的預拌混凝土及建材市場產業環境仍處穩增長趨勢。

環泥混凝土銷售主要在中南部，受惠南部科技廠辦工程及房地產新建的需求，環泥2024年預拌混凝土出貨量預估約有1成的成長空間。

搭上高雄、台南地區科技廊區的建設，國產建材手中預拌混凝土訂單的能見度高達760萬立方米，因此持續在南部市場增設預拌混凝土產能及新廠。市場估計，在訂單量成長趨勢下，國產建材未來二～三年營運成長無虞。

雖然過去一年國內房地產市場的開工率、完工率下滑，不過室內裝修矽酸鈣板廠惠普指出，惠普過去客戶以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，經濟緊縮，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現，2023年營運小幅衰退。

在台商回流，帶動廠辦、廠房新建工程蓬勃，且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅，惠普來自新建專案的訂單近一年來持續擴增，比過去提升2～3成。惠普預期，2024年在新建工程訂單的加持下，營運是朝正向發展。

國內公共工程、新建案已成為凱撒衛近二年營運成長雙引擎。凱撒衛統計，公司推動工程市場的營運成果，已讓國內市場的營收每年都以二位數成長。