節能補助帶動 家電業後市有撐

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在疫情紅利消失、通膨壓力下消費保守，業績連續四年成長的家電業，2023年遇逆風，「家電三雄」聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）營收分別衰退0.5％、9.5％、6.2％，業者認為，即使經濟景氣仍存在不確定性，2024年家電汰舊換新節能補助續推，可望成為支撐家電消費市場的動能。

聲寶自2018年營收70億元，近三年均維持在89億元水準；禾聯碩2018年營收約53億元，近四年均站上60億元大關；三洋電也從2018年不到50億元，成長至近年約60億元水準，反映新冠肺炎期間、居家時間增長，帶動家電消費需求，2022年家電業者營收普遍創下近年新高。

家電業者指出，2023年在疫情趨緩後疫情紅利消失，再上通膨壓力下，未具急迫性的家電購買力趨於保守，過去如冰箱、冷凍櫃、廚房家電等高額成長不再，政府2023年推出二波家電汰舊換新節能補助，儘管帶動空調產品出貨成長、冰箱持平，不過其他家電品項業績則出現明顯衰退。

家電業者表示，2023年實施節能家電汰舊換新補助後，不到一年的時間至少汰換掉161.1萬台老舊家電，2023年年底政府宣布將繼續辦理家電汰舊換新補助，預計有64萬台補助申請額度，以過去一年經驗來看，持續推動的節能補助政策，加上貨物稅減徵延長，換購節能家電相當於補助5,000元，預計將能帶動空調、冰箱等產品換購意願，家電業2024年業績有底氣。