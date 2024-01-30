台指期 外資空單加碼

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在AI族群漲勢持續下開高走高與新台幣走升，台股29日收復萬八大關，加權指數終場上漲124點收18,119點，台指期上漲126點收18,125點，期現貨正價差5.37點；電子期轉為正價差0.65點，金融期轉為正價差1.61點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少392口至4,397口，其中外資為避險而空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,056口至3,375口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,639口至5,533口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.4降至1.31；VIX指數下跌0.11至13.09，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，美國公布的12月核心PCE超預期放緩，但受到半導體大廠Intel股價下挫拖累半導體股走低，標普500、那指、費半指數震盪走跌，道瓊則逆勢上漲0.16％、續創歷史收盤新高。

台積電29日平盤震盪後拉尾盤，終場收高0.62％，緯穎、廣達等AI族群也紛紛走高，同時塑膠、鋼鐵及觀光等傳產族群普遍走揚。整體來看，台股呈價漲量縮順利上攻18,100點，國際股市偏多氛圍仍有利多方表態，使台股的多頭格局有望延續，不過由於農曆春節將近，交投易轉趨清淡，料盤勢維持高檔震盪格局。

統一期貨指出，主流類股休息多日後再次獲得資金進駐，帶動台指期再創新高；台股現貨大幅量縮至2,304億元，但觀察主力籌碼呈三大法人同買，研判量縮並非追高動能不足，而是主力惜售所致，有利台股延續漲勢，挑戰歷史新高。