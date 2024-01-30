台指期封關前 偏多看待

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台股站上萬八大關，預期農曆春節前的盤勢將再轉為由內資主導的多方輪動格局。根據過往統計，台股春節後上漲機率有近7成，預期紅包行情將有利台股元月呈現先蹲後跳，在操作期貨仍宜以順勢操作為主，避免過度重倉交易，並搭配停損停利調控投資部位之風險。

本周重要大事關注美國聯準會利率決策，美、台重量級科技股財報登場：微軟、超微和Alphabet將於1月31日盤後發布；高通於2月1日盤後發布；亞馬遜、蘋果和Meta於2月2日盤後發布；聯發科、聯電、友達也將於1月31日舉行法說，市場關注AI趨勢。

由於台股基本面已逐漸走出谷底，加上今年資金轉趨寬鬆，在眾多利多加持之下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，高速運算及車用相關需求持續穩定，基本面穩健、長線依舊看好。用選擇權來觀察，台指期隱含波動率小幅下滑，仍處合理範圍。

台積電法說會展望樂觀，接下來IC設計聯發科、封測大廠日月光投控，以及晶圓代工大廠聯電接棒召開法說會，將釋出最新展望，預料展望可望持續偏向樂觀，由於今年普遍被視為AI元年，半導體、AI中大型電子股如台積電屬穩盤指標，一旦整理後上攻，可視為大盤啟動新一波行情的訊號。

（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）