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巴黎奧運 巨大、聚陽暖身備戰

歐美市場回溫，Q2庫存逐步改善；看好上半年訂單年增雙位數

自行車龍頭巨大近日獲土洋法人積極翻多，看好自行車產業基本面最壞情況已過，第二季庫存水位就有望逐步改善。圖／本報資料照片
自行車龍頭巨大近日獲土洋法人積極翻多，看好自行車產業基本面最壞情況已過，第二季庫存水位就有望逐步改善。圖／本報資料照片

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巨大、聚陽熱門權證
巨大、聚陽熱門權證

2024巴黎奧運開跑，台廠概念股力拚谷底翻轉，自行車龍頭巨大（9921）近日來獲土洋法人積極翻多，看好自行車產業基本面最壞情況已過、歐美市場回溫，第二季庫存水位就有望逐步改善；而成衣大廠聚陽（1477）也摩拳擦掌搶啖奧運商機，加上回補庫存力道浮現，2024年營運看俏。

巴黎奧運將在今年7月舉行，運動品牌商早已陸續開始為奧運新款新品設計，台廠供應鏈也積極備戰，搶食奧運商機，法人分析，根據過去經驗統計，奧運前半年布局相關族群勝率高；巨大股價29日上漲1.4％、聚陽則勁揚2.16％，重返5日線。

2023年飽受高庫存壓力打壓的自行車產業，2024年營運透出曙光，業界普遍預期最快今年第二季、最慢第三季，產業就有機會出現庫存回補需求。日系外資指出，巨大3、4月將推出高階新車款刺激需求，並持續消化中低階車款的庫存，故研判第二季庫存水位就會開始逐步改善，推測合理股價260元，以29日收盤價計算，仍有43％潛在獲利空間。

群益投顧也分析，即便中低階車款庫存去化仍持續進行，惟高階車款的庫存去化進度已大幅轉佳，看好下半年高價車種的出貨將有較明顯成長；另歐美市場經歷一整年的庫存調整後，今年銷售表現也有望復甦，除可優化巨大產品組合外，亦將降低應收帳款備抵損失的提列金額、提升營益率，看好其營運在高階車款庫存去化率先結束下落底回溫。

另外，聚陽為國際知名運動機能服飾品牌包括NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemon等的代工的成衣廠，今年受惠客戶拉貨力道強勁復甦，加上7月奧運題材加持。法人看好，聚陽上半年訂單滿載，預估該期間訂單量年增將呈現雙位數成長，平均銷售價格（ASP）也有機會出現成長個位數，有助營收獲利提升。

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