罷工危機解除 長榮航、雄獅掃陰霾

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原擬在2024年春節連假期間發動罷工的長榮航（2618）機師工會再與公司協商達成，28日宣布不罷工，也激勵29日長榮航股價大漲4.93％，雄獅（2731）也一掃出團陰霾，隨今年首季旅遊需求持續增溫，由於航班供給已恢復至疫情前約8成，預期出團量較去年倍增，市場預期，將帶動第一季營收表現，較去年同期增長。

法人指出，每年從跨年起到農曆年節都是觀光旅遊的最大旺季，適逢大學生歷年來最長寒假利多，國航平均熱門航線火熱，加上3月起兩岸團體旅遊將進一步解禁，預期可望持續為觀光旅遊業挹注業績題材利多。

長榮航機師工會原計畫於春節期間及清明連假發動罷工警戒區段，包括雄獅在農曆年節使用長榮機位約占3成，影響頗大，如今長榮航勞資雙方達成四項共識因而決定不罷工，預期有利長榮航、雄獅未來旅遊旺季營運成長。

隨著罷工危機解除及2023年獲利走高，也帶動長榮航29日盤中股價漲幅逾半根漲停板，帶量12.69萬張一舉站上所有均線。

雄獅旅遊則受惠國境開放後出國旅遊需求報復性復甦，加上成本增加帶動團費上漲，預期旅遊業在歷經3年疫情衝擊後，2024年相較去年春節航班運量僅恢復至疫前約4成，再長榮航機師罷工和平落幕解決下，預期有助於帶動旅遊業出團量增加，增添首季營運動能。