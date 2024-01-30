台股ETF 浮現獲利了結賣壓

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近一周台股ETF受益人增減前五名

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周減少35,080人，終止連續八周創高，不過總受益人從去年底的607萬人增至638萬人。

近一周56檔台股ETF中受益人43檔減少、13檔增加，其中僅包括復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、新光臺灣半導體30增加千人以上；受到大盤短線急漲站上萬八以及農曆年假將至，市值型台股ETF基金承受較大的獲利了結賣壓，受益人數減少相對較多。整體來看，具利基點的高股息ETF與題材性的科技ETF持續受到投資人青睞，人氣居高不下。

投信法人表示，今年在台股長線看好下，市值型台股ETF基金可以提供積極型投資人短期操作以及中長期投資人長期持有來參與台股，擔心波動度的投資人則可透過定期定額方式介入。另外，存股族偏好的配息型ETF基金，建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF，目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股大盤在農曆長假前可能區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，採取逢低買進策略，美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長，預期2024全球經濟表現穩定，景氣回溫、庫存逐漸健康、獲利恢復成長與高股息續吸金使指數有支撐，後續則有降息預期，可在農曆年淡季台股若回測時布局長線行情。

安聯投信台股團隊指出，近期驅動台股表現的關鍵除了有美國聯準會升息進入尾聲、市場對今年展望正向、重要企業法說正向以及美股表現強勢激勵外，另一關鍵便是資金動能的升溫，特別是過去賣超較為明顯的外資，對台股近期表現帶來支撐。

今年台股為成長格局，大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上，以去年表現相對溫和的半導體來說，今年應該是該產業復甦的一年，特別是半導體銷售年增率從去年第四季起已轉正，獲利年增率逐季改善，庫存水準也轉趨健康。