新望PrimeVOLT助力 鴻海綠電大躍升

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2050淨零目標下，企業積極推動綠能轉型、增加再生能源使用率，提升低碳競爭力。鴻海科技集團以「EPS＋ESG＝永續經營」承諾，透過創新力量促進經濟良性成長，同時致力環境永續發展。

2023年10月中旬，鴻海虎躍總部全新「太陽能系統」完工，廠區更新並擴大屋頂型太陽能發電裝置容量11倍，從63.6kWp提高到716.9kWp；全廠採用新望（PrimeVOLT）太陽光電變流器，做為關鍵發電系統組合。

新望變流器出貨量全台第一，獲得鴻海科技集團肯定與信任，共同完成有意義的綠電進化升級。新望變流器已連續3年奪下經濟部能源署「優質太陽光電產品金能獎」，廣獲全台各類型電廠採用。

新望資深業務協理范明中表示，鴻海總部屋頂型太陽能系統升級與擴充，選用新望60kW／75kW高效率三相變流器，其PV-75000T-U獲得金能獎。鴻海選用的機種有4組MPPT，支援三相三線／三相四線電力系統，內建直流接線箱與虛功補償功能；選配直流電弧偵測（AFCI）功能，更提升案場安全性。

此系列變流器同時取得440/460/480Vac的VPC認證，符合台電要求。范明中指出，鴻海總部屋頂型太陽能系統併聯電壓440Vac，選用新望PV-75000T-U機種，不需額外添購變壓器，可直接併聯內線，減少建置與管理成本，有效提高發電與節能減碳效益。

鴻海虎躍總部案場以每kWp年發電量1,095kWh估算，首年發電量增加16倍，可達785,032kWh，滿足193個家庭一年用電；案場年減碳388.6公噸，約一座台北大安森林公園吸碳量。

2023年11月止，鴻海科技集團綠電使用比逾40％，虎躍總部「太陽能系統」升級改造，展現鴻海邁向淨零目標，積極承擔並踐履地球公民責任。范明中說，為協助國內企業布局綠電建設，新望將提供最優質的變流器產品及技術服務。