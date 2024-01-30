美國股票基金 動能全球最強

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股票型基金資金流向

美國最新經濟數據優於市場預期，市場對經濟前景情緒正向，全球股市情緒整體正向。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周美國股票型基金由前一周的淨流出轉為淨流入約53.01億美元，為全球市場中表現最強勢者。

安聯投信表示，市場消化持續公布的企業財報以及美國優於預期的經濟數據，在財報多表現正向下，激勵美股主要指數中三大指數單周皆收紅，吸引市場資金進駐美國股票型基金，推升其資金動能轉強。

觀察總體經濟，全球經濟成長有所改善，但當中也有所分歧，後市隨央行升息循環接近尾聲，市場對降息的預期也持續升高，股票長期仍有望震盪走升，建議可伺機拉高股票配置，並以高品質大型股與成熟市場為核心部位，以提高投資組合抗風險能力。

富蘭克林證券投顧指出，近期數據顯示美國經濟仍具韌性、企業財報與財測展望不差，牽動美股2024年以來呈現震盪走堅格局，未來一週將迎來美國聯準會利率決策會議與美股超級財報週，若聯準會意外放鷹並進一步為樂觀降息預期降溫，再加上重量級科技股財報公布在即，美股可能震盪加劇，提醒投資人慎防美股過熱風險，加上美國十年公債殖利率已站回4％以上，建議可以高品質複合債券、平衡型基金來因應未來可能加劇的波動，建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選。

目前市場對AI商機的熱情持續延燒，引導資金爭相簇擁科技股，接下來一週企業財報或財測消息將牽動不同產業及個股表現差異擴大，建議科技股既有投資人可續抱參與漲勢，空手者可耐心等待震盪買點，並留意具評價面優勢的基礎建設、氣候變遷或亞洲股市(印度/日本)震盪買點，採分批加碼或定期定額介入。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，美股後市來看，基於去年底股市大漲已提前反應多項利多因素，加上市場持續關注企業財報表現與聯準會動向，故短期波動仍須留意，建議投資人不妨透過產業多元布局來因應，產業方面如AI相關科技股、消費、醫藥等可持續關注。