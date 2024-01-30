美經濟數據佳 信用債情緒向好

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債券基金資金流向

美國第四季GDP成長優於預期，對於軟著陸的預期激勵風險性資產表現，美國10年期公債殖利率一周內走勢震盪。根據美銀最新統計顯示，信用債包括投資級與非投資級債券基金過去一周續雙雙迎來資金淨流入，資金情緒向好。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周內受到經濟數據優於預期影響，走勢震盪，終場幾乎與前一周持平收在4.14％。觀察全球主要債市，除全球政府債券指數與部分通膨連結債指數小幅收跌外，全球主要債券資產過去一周大都收紅，其中又以信用債中風險取向較強的非投資級債表現較佳。

今年核心通持續降溫，已開發市場國家央行接下來或將放鬆既有緊縮政策，美國利率已來到限制性水準，預期聯準會可望調降基準利率，但市場降息預期達6碼，與聯準會官員預期幅度有極大落差，應特別留意。今年全球經濟恐進一步放緩，加上降溫的通膨也會引導美歐央行放鬆緊縮的貨幣政策，故建議可逐步拉長存續期間至中天期；其次，因當前信用債收益率仍較公債高且基本面仍舊穩健，建議可用多元信用債的配置以追求收益、透過息收累積報酬，並聚焦信用評級較高者，降低潛在的經濟衰退與信用風險。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，今年美國經濟預期將有所放緩，不過整體狀況應較先前市場預期來的強韌，聯準會貨幣政策轉向將為市場提供催化劑，樂觀看待固定收益資產受惠政策轉向前景下潛在的資本利得機會與高債息優勢，目前仍較偏好高品質企業債與公債，另一方面股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，多留意具評價面優勢的高品質股利股。

柏瑞投信認為，固定收益市場向來對政策利率的敏感度高，且過往多有提前反應的特性，若等到Fed正式啟動降息才進場，恐錯失部分潛在報酬機會。觀察目前特別股和非投資等級債殖利率依然處於多年相對高位、且價格仍具有回升空間，不妨趁Fed尚未降息前提早卡位當前投資甜蜜點。