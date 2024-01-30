跟著政策走 搭上台股攻高列車

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賴政府政策及受惠產業

台股選後在半導體龍頭台積電法說帶來全球科技春燕佳音後，一路挺進站穩「萬八」再向上攻高，第一金投信指出，台灣經濟基本面與產業景氣動能呈現良性復甦，AI新科技擴大運用連結AI PC、AI手機等新產品，半導體成長備受期待。

新科立委就任，5月新政府團隊上任，選舉期間賴清德總統當選人推五大信賴產業，以厚植台灣科技業競爭力，政策支持關鍵技術與產業發展，加上經濟谷底回揚，台灣在半導體產業續領優勢，支持台股長線再攻高。

選後台股先蹲後跳，站穩18,000點，且進一步挑戰新高，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，台股走勢重回基本面走勢，隨利率高點過後，景氣觸底、科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求。

今年全球最關注的風險，由前一年度的通膨與景氣衰退，轉向地緣政治及美國總統大選等變數，美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等，過往美股在選前3個月至5個月，也就是6月至8月是表現最強勁期間，料將持續推升美股、台股樂觀表現預期。

選後台股重返基本面行情，張正中強調，市場預估台灣企業在經歷兩年的獲利衰退後，今明年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，加上科技業的新產品、新技術推出助攻，也帶動股價呈現上揚，這波獲利同時具備AI科技的擴大運用助攻股價效應，台股這波行情在半導體龍頭股台積電帶領下攻高，2021年1月5日台股也曾在台積電領漲下，創18,619點的歷史高點，未來半導體需求熱絡、行情不看淡，台股可望再挑戰新一波高檔區。

張正中認為，賴政府團隊可望延續蔡政府時代所推動六大核心戰略產業發展方向，選前政見強調五大信賴產業，主要為強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力。因此，科技股、政策支持股是加碼標的，下一波台股攻高行情，將以個股表現為主，針對台股基金投資，挑選景氣復甦、政策受惠標的，採取長線定期定額，掌握復甦循環行情。