半導體與AI 引領台股強勢要角

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台股這波上攻由半導體領軍，以技術面來看，目前指數站上短中期均線，加上外資歸隊，台股重回中多格局，半導體與AI概念股能否續攻，將擔任指數能否攻克並站穩「萬八」（18,000點）要角。

日盛投信台股投資研究團隊表示，近期為美股財報周，科技及AI相關個股均在法說會釋出利多及營運亮點，帶動科技股創高，供應鏈同步受惠，台股也望維持多頭格局。觀察科技大廠陸續釋出產業復甦訊號，美股將迎來科技大廠財報周，市場聚焦AI產業展望，同時關注美國聯準會會議是否釋出更明確政策方向。

AI與半導體仍是今年主要產業焦點，AI新科技運用，帶動新產品趨勢，半導體重回上升軌道，半導體規格升級重返正軌，強勁ASIC需求助益多重商機。根據世界半導體貿易統計組織統計，今年全球半導體市場銷售額將年增13.1％，達5,883.64億美元的預估。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲指出，預期今年台股仍是多頭格局，主要因半導體復甦趨勢明確，但考量各公司產業或不同應用端表現不一，選股扮演關鍵角色；且利率環境可望寬鬆，儘管短期市場對美國降息過度樂觀，但今年大方向仍偏向寬鬆；加上AI具成長動能，長線基本面不因短線波動改變，仍將是台股投資主軸。

安聯投信台股團隊建議，今年選股仍具關鍵，布局掌握各季度節奏及波動介入時機，如第一季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI占比有望高於預期。美股大漲等提振而走高，但同時也因為漲多、評價面被推升而出現較多波動。