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國際貨幣基金組織（IMF）對去年部分地區通膨已出現回落，經濟復甦表現較好，預計今年全球經濟將軟著陸，且部分經濟體已達標。投信法人認為，經濟已展現出優勢，吸收更高利率之餘也能不陷入經濟低迷，當前債券利率價值將提供良好進場時點，可關注全球非投等債與科技非投等債表現。

日盛投信固定收益研究團隊表示，根據美銀美林統計，79％全球經理人預期全球經濟將在今年呈現軟著陸，統計數值創下9個月新高。且資金明顯流入信用債券，非投資等級債券ETF及基金更為顯著，市場正處於信貸週期的擴張末升段，美國實際經濟正成長，失業率相對穩定，預期核心通膨率將放緩至2％目標區，勞動市場將可防止經濟陷入嚴重衰退，展望未來6個月～9個月經濟可望軟著陸。

預計債市違約狀況應屬無虞，反觀科技非投資等級債券指數逾8％殖利率將可帶來積極的長期報酬契機。此外，低利率環境、低債務到期、高產業透明度、高殖利率特性更使得科技債信用利差有更大的收斂潛力。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，預期今年第二至三季將降息，有助非投資等級債券表現，過去五個月每個月都有墮落天使債券，由於利率長時間維持在高點，企業盈餘面臨挑戰，降評活動增加，可以獲得更多墮落天使債投資機會，預估未來一年墮落天使債券將達300美元～500億美元，潛在商機不小。

墮落天使債券指數自2005年成立以來，報酬／風險比高達0.8，高於投資等級複合債、非投資等級債、新興市場債、美國大型股、美國小型股及新興市場股，投資組合加入墮落天使債券更能增加勝率，尤其目前價格大幅低於過去十年平均值，正是逢低布局甜蜜點。