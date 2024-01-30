亞股吸金力 台股上周列第一

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市場聚焦美股財報周、經濟數據表現，美股主要指數上周震盪，新興亞股也漲跌互見。法人觀察資金流向，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超台股31億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，其餘則對印度、泰國、印尼都是賣超，尤以印度遭賣超9.8億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額19.9億美元，接著是台股的12.6億美元、印尼的3.7億美元；賣超則以印度的32.3億元最多，再來則是泰國賣超8.1億美元。2024年以來，亞股以越南漲4.05％最強，再來是菲律賓的3.41％、台股的0.81％，但南韓跌5.58％最弱，其次是泰國的3.37％跌幅。

中信成長高股息ETF（00934）經理人張圭慧表示，本周即將進入美股財報季的高峰，多家重量級大廠將揭曉上季業績及市場展望，預期AI產業及台股相關供應鏈將成市場焦點，且農曆春節也將到來，大盤指數呈現高檔震盪的機率較高。台灣景氣緩步復甦，加上市場對AI成長動能的預期，科技股依然是大盤長期趨勢向上的關鍵要角，後市可期。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，去年胡志明市加工出口和工業區投資總額達10.12億美元，較去年同期成長84％，創30多年來的最高水準，預期今年在景氣復甦、公共投資、資金動能挹注下，可望刺激越南企業獲利回溫，經濟成長目標更勝於去年，整體來看，越股今年表現可期。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度景氣熱絡且能見度高，製造業與服務業PMI均保持在50以上擴張水準，企業獲利亦可望延續雙位數增長。而在全球供應鍵移轉驅動下，印度先行開始強化基礎設施以及工廠的建置，政府和民間資本支出投資大幅成長，有助促進印度產生「投資-就業-消費」的正向經濟循環。