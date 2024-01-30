雙優勢 金融債基金享利

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近期美國聯準會官員偏鷹言論打壓債市反彈氣焰，信用債投資氣氛稍受壓抑。法人表示，市場預期今年存在降息可能，債市利多不變，但景氣復甦是否站穩腳跟仍待觀察，安全性較高又兼具收益優勢的投資等級公司債仍將持續吸引訴求穩健布局資金，其中金融次順位債產業穩健、收益率更具投資利基。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，聯準會仍持續關注通膨走勢，暫停升息雖不意味著降息開始，但升息循環也已告終，故儘管市場對於降息預期的變化牽動投資情緒，債市仍處於順風環境，且考量景氣前景仍具不確定性，故債信品質較佳，基本面維持平穩，現階段也還具收益吸引力的投資等級債仍可望吸引資金配置，表現仍可期待。

金融次順位債於現階段又更具投資價值，主因其發債產業穩健，大型銀行現金餘額仍高，有助強化風險抵禦能力，從收益角度來看，金融次順位債的殖利率水準近5.3％也較一般投資級債更勝一籌，可望有相對穩定的表現，故儘管短線市場不排除修正先前過度樂觀的預期，但債市多頭趨勢仍未改變，建議投資人不妨採分批布局的方式來參與行情，並順勢建立穩健收益來源。

中信優先金融債ETF基金經理人張（請造字：王+黎）尹認為，今年金融債券表現優於投資等級債，主要因金融產業第四季財報大多數優於預期，資產品質穩健，同時貸款損失準備金的提列較預期低。無論區域性銀行或者大型投行發行公司債，皆獲得大量需求，因此面對美國經濟軟著陸，投資人仍追求收益高，同時高信評的金融機構為主。可透過高信評金融債或產業分散的投資等級債做配置。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕強調，市場看好債券殖利率仍在高位，提前布局降息後的投機契機，鎖定世界銀行龍頭債券，包含美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等，這幾個大型銀行信用評級全數為A級以上，財務體質強健，反映出金融債穩健的特性，且平均信評也為A級，因安全性高續吸金。