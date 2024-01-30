專家：債優於股 2024是最佳進場時機

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債券資產在歷經2022、2023年的困難時期後，使得許多投資人目前對債券資產處於信心不足的階段，但先機環球系列基金固定收益主管Matthew Morgan指出，現在股債價格已反應經濟軟著陸的情況，今年預期美聯準會將啟動降息，有利債市，對債券投資人來說，2024將是最佳進場時機，今年「債優於股」。

Matthew Morgan表示，根據歷史經驗，從絕對值來看，一旦債券殖利率達到目前的水平(美國10年期公債殖利率4％以上)，債券市場的總回報最為強勁，同時，包括新興市場債、非投資等級債在內的高收益類型債券資產，其年化收益率也高於預期的12個月內股票股息收益，因此，相對於可能受到經濟衰退衝擊的股票資產，債券資產相對具有投資價值。

許多新興市場債和非投資等級債的殖利率都達到兩位數。雖然在經濟衰退時期，債券資產的價格會有較高的波動，導致部分債券發生違約的風險，但只要能做好正確的信用研究，承擔部分風險而獲得了良好的報酬率，仍是一筆划算的投資。

Matthew Morgan認為，在經濟衰退的環境中，高殖利率和高存續期結合的債券種類仍是具有相當的投資價值。

新興市場債的殖利率具有吸引力，但也有利於減輕全球經濟放緩的潛在風險，新興債中偏好強勢貨幣。

新興市場央行像是巴西、墨西哥債的息收好，且經濟放緩時會有龐大降息空間，在應對通膨方面的表現比已開發市場央行好得多。一些國家的實際利率非常高，基本利率遠高於通貨膨脹率。拉美、印尼、南非、南韓也有些投資機會，都可能創造更好的投資回報。

持續看好信興市場債，尤其是電信、公用事業、銀行等產業。基本面穩健的企業或受益於近岸外包等全球主題的國家，都是看好的標的。

關鍵是，與20年前相比，新興市場國家更健康，當地債務更多，國內資產基礎更強大。目前沒有任何大陸曝險部位，因為大陸有政治疑慮、人口老化，資產負債表也沒有透明度，因此2022年4月就獲利了結了。