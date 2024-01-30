資金輪動 生技醫療躍避風港

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美國CMS估計醫療保險支出逐年成長

美國10年期公債殖利率走跌，債券價格出現明顯反彈，緩解股市對資產定價的疑慮，再度呈現股債齊揚，投信法人認為，美國就業數據堅挺，經濟數據較樂觀，市場對今年利率將快速下滑的預期，顯得過於樂觀，若資金輪動轉向表現落後的低波動股票，有利生技醫療相對表現。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，醫療產業股價去年落後大盤約2成，創造逢低布局空間。考量財報表現平穩，在股價與基本面短暫背離後，可望迎來落後補漲買盤青睞。觀察美股後市變數仍多，防禦性佳的生技醫療保健產業仍將是資金最佳避風港，若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，隨宏觀經濟環境趨於穩定，今年生技產業的前景也變得更加樂觀，包括高齡化趨勢強化對醫藥需求，全球醫藥支出的成長速度高於GDP且相對不受商業週期波動影響。生物製藥產業可望受益於廣泛的智慧財產權護城河、強大的定價能力、高利潤，隨併購活動開始回升，規模較小的補充性併購，預期整個產業將會進一步整合。

百達生物科技策略投資團隊強調，今年生技產業有三大動能，包含併購熱潮持續、監管環境更為友善、里程碑式的藥物與療法推出。併購是生技領域去年開始延燒的話題，尤其去年創下歷史最多的併購交易數量紀錄，超過20筆重要的歐美交易，總金額超過1,200億美元，反映大型生技公司持續渴求擁有已通過臨床二期試驗資產的高潛力公司。另逐步放寬的監管環境，令新藥核准進度加速，縮短產品上市週期。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱預期，全球機構法人逐漸將投資焦點鎖定在全球生技醫療產業，主要原因來自多款創新藥物取得重大進展，尤其是減肥藥上市，引起全球各界矚目，醫藥產業的減肥概念股，除引爆市場話題，更帶動相關利基藥廠獲利上衝。