新光銀 偕艋舺龍山寺送龍年發財金

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喜迎甲辰年龍年到來，龍在華人心中有著特殊的地位，也是歷代君主與吉祥的象徵，新光金控子公司新光銀行為了讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，特別與艋舺龍山寺合作，共同發送限量「龍年發財金」，並於農曆12月15日吉時由新光銀行總經理李正國與龍山寺董事長黃書瑋共同主持加持儀式，祈求新的一年龍騰鴻運，開運吉祥。

李正國表示，新光銀行前身從信合社時期就是在萬華區開業深耕，為在地居民服務，在龍年首次與龍山寺合作發行限量「龍年發財金」，透過祈福儀式加持，讓收到的民眾都能「財源廣進、平安健康」。

而龍山寺是北部知名廟宇，深受大批民眾信仰參拜，也是國內外遊客參訪的勝地，年節期間有「鑽燈腳」習俗，讓信眾從廟埕前的兩盞大燈之下躬身鑽過祈求一整年平安；民眾可於今年「大年初一」當日上午親臨艋舺龍山寺「鑽燈腳」後，即可於現場免費索取新光銀行「龍年發財金」，發送訊息可參見新光銀行臉書專頁，數量有限送完為止。

此外，新光金控連續19年推出生肖提燈，龍年以「龍騰鴻運」為提燈主題，結合飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新氣象；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，新光銀行信用卡友只要於即日起至2月23日前刷卡累積每滿新臺幣5,000元，即可至全台分行兌換一只，上限三只，數量有限換完為止，活動詳情請至新光銀行網站查詢。