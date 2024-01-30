第一金人壽 網投年金險、旅平險抽好康

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農曆春節假期即將來到，民眾除了期待領年終，更期待連假出遊。第一金人壽表示，領到年終獎金不要轉頭就花掉，建議民眾透過第一金人壽網路保平台，一站滿足獎金保全、增值以及旅行平安、放心等需求，3月底前完成投保，還有機會抽到OSIM專利減壓按摩椅墊及咖啡券等好禮。

領到年終獎金除保留一部分犒賞自己，更應趁機做好資產規劃。第一金人壽總經理林元輝指出，第一金人壽網路投保平台推出之「E享利」及「E刷得利」利變年金險，不定期繳單筆只要1萬元即能規劃，建議民眾善用利變年金險優勢，提早投入、穩定累積，達成財務管理與資產保全＋增值目標。

第一金人壽舉例，民眾網路投保「E享利」利變年金險，一次轉帳繳交100萬元保費，假設宣告利率皆維持在2.1％不變，資產累積到第七年已增值至約114萬元，累積的財富能當夢想基金，或用來創造穩定現金流。

此外，第一金人壽提醒，不論是返鄉或國內外旅遊，都要記得投保旅平險，才能確保旅程玩得安心又放心。林元輝指出，網路就能投保的第一金人壽「Easy Go」旅平險，除基本的「意外身故、失能」保障，還能加購「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」等保障，備齊意外傷害、意外醫療、海外突發疾病、海外緊急援助服務，讓保障更全面。

為迎接金龍年，第一金人壽推出「龍來拼金祭」好康活動，即日起至3月31日止，在第一金人壽網路投保平台投保利變年金險及旅平險，即可抽OSIM按摩椅墊、8,800元即享券、300元即享券、CITY CAFE提貨卡等大獎。另，加入網路投保新會員，免抽獎即享有50元超商購物金等好禮，更多詳細資訊可至第一金人壽官網查詢。