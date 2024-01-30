張雍川勉勵學子：機會是留給準備好的人

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寒假開始大學營隊成為國高中生的熱門活動，國泰投信致力支持青年培力，長期向下扎根投入校園理財講座，日前邀請政治大學金融營舉辦參訪，數十名高中學生難得有機會實際踏入投信公司職場，在充實的半日課程，了解基金業務、經理人實務、行銷企劃，還有秒上手的入門理財觀念，國泰投信總經理張雍川現身和同學們互動。張雍川說：「機會是留給準備好的人，充實專業才能贏在起跑點！邀請同學們以後加入國泰投信。」

張雍川表，國泰投信是資產管理業，同學們透過職場參觀、各部門主管的介紹，已經初步了解到「上班這回事」，很重要的環節就是要運用所學思考、找答案，為公司找到最佳解決方案，這是每個人以後就業都會面臨到的課題。

他也勉勵同學們珍惜企業參訪機會，比別人更早掌握未來人生的方向，將來也可以考慮財經或企管相關的科系，以及求學階段可以提早做的準備，包括考取證照，對加入金融業都會是加分。

此次學生參訪，國泰投信各部門主管更是使出渾身解數，輪番上陣當講師，國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠特別提到，台灣投信業的外商比例很高，也因此本土投信公司的薪資水平也會相對其他產業更優渥，他介紹「經理人的一天」從開盤前大量閱讀報告，掌握市場行情，在投資會議中進行討論、下單操盤。必須經常蒐集市場資料，關注全球大盤數據，盤後也要分析當日交易狀況。他鼓勵同學除了培養專業財經素養，提升溝通力，因為投研單位講求的是團隊協作。

另一位身經百戰的通路副總陳志民表示，求學階段也要時刻關注金融市場的消息，有獨立的判斷能力，才不會淪落變韭菜，並養成記帳好習慣，這些都是未來享有富足人生的重要關鍵。