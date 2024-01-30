變局中的家族傳承 安永研討

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安永聯合會計師事務所所長傅文芳29日指出，家族企業面對地緣政治、OECD（經濟合作暨發展組織）推動全球反避稅、美歐大幅推升利率等全球的變局，影響到財務傳承規劃，他認為，家族企業能不能長長久久地永續經營，關鍵在於是否擁有一套家族治理策略。中華財富傳承顧問協會理事長江偉源也指出，過去台商投資海外，習慣到BVI設控股公司，但自從OECD推動CFC（個人受控外國企業制度）後，過去的控股結構就要適時改變，以求家族企業基業長青。

為協助更多家族解決傳承與接班上的難題，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室與中華財富傳承顧問協會於29日舉辦「全球變局中的家族繼承之道：世代延續的智慧」研討會，解析成功傳承的關鍵、家族與企業的重要傳承工具，以及接班傳承規劃上的常見議題，並針對臺灣政經情勢與全球經貿發展進行分析介紹。

研討會邀請到藍濤亞洲總裁黃齊元分享他觀察到的全球變局及因應策略，他觀察未來企業將朝多中心、多功能、多連結、多夥伴 的結構方式。同時，活動也邀請平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長方燕玲分享「面對「多極失序」世界～如何創建基業長青的傳承智慧地圖」，方燕玲會計師說，在2008年前，企業可以很彈性面對全球稅制，但這些隨著肥咖條款、實施CFC、反洗錢等法案推出，讓企業不得不去思考資金停靠站，最近，連新加坡也推出經濟實質法，讓跨境資產配置必須做更多功課。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔指出百年家族永續長青的關鍵在於啟動傳承規劃前應先思考如何建構良好的家族治理，並透過境外信託、家族閉鎖性公司及家族辦公室三大重要工具建立家族治理機構與平臺，達成凝聚共識與永續傳承。其中，設立家族辦公室可為家族提供財富管理和家族服務，使資產能夠跨代傳承、保值增值。林志翔執業會計師更強調，對多數家族企業而言，應優先考慮將具隱私與保密性或需高度控制力的服務由內部提供，並外包部分專業服務，達到降低成本、優化效率及強化專業的管理策略。