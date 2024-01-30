敦謙MAGI LAND親子樂園 玩翻天

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隸屬於國內知名旅宿集團敦謙國際的台中「永豐棧酒店Tempus Hotel」，重新開幕後由內而外散發年輕創意，本報記者首度開箱剛剛試營運的「MAGI LAND親子樂園」，引進20部名牌小汽車、安全軟墊跑道、互動球池、溜滑梯、旋轉木馬、攀岩、跳床、碰碰保齡球區等，讓小孩會興奮尖叫的廣達250坪兒童樂園，除了永豐棧及「雀客藏居台中大墩CHECK inn Select」住客可免費使用，目前試營運階段也開放消費大眾入館體驗。

敦謙國際、永豐棧酒店總經理邱永能表示，集團延續羅東的「雀客童媽吉」親子旅館的豐厚經驗，將自有的親子遊園品牌童媽吉親子樂園延伸至全台，將互動、歡樂、愛的美好回憶留給度假的父母及孩子，MAGI LAND首發台中永豐棧；雀客藏居台南永康館，充氣式蓄水池是一大特色；承攜行旅高雄六合；礁溪麒麟溫泉酒店，陸續在農曆年後開幕。

敦謙集團打國際盃，近期舉行兩場台日及台韓合作記者會，敦謙國際作為台灣最大的智能旅館集團，與日本Unist集團簽約合作，去年開始進軍大阪，將啟動智能旅館新風潮。

同時與韓國知名OTA訂房平台ONDA策略聯盟，將敦謙國際旗下9個旅宿品牌，超過4,000個房源同步在韓國ONDA訂房平台，迎接不斷增長的韓國來台觀光客市場。