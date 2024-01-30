天元宮花開 福容飯店祭櫻花假期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

寒流前腳剛走，「淡水天元宮櫻花季」馬上到！有「全台最美寺廟櫻花」的淡水無極天元宮，整片山頭粉嫩花海，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，櫻花搭配寺廟構圖，秒飛日本美景魅力，吸引了不少外國客來朝聖，鄰近的福容大飯店，祭出「櫻花假期」，把握最佳賞花期，於1月29日至2月2日期間，雙人二天一夜優惠價5,200元，泡湯、品茶、「賞櫻專車」、住最美房間，更省去來回奔波的麻煩，吸引不少民眾預訂，飯店搭上櫻花熱潮，住房率提升了2～3成。

淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻盛開，彷彿在為整個櫻花季暖身，可安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭，今年櫻花季活動從2月5日起至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海中。

此外，春節期間人潮眾多易塞車，可多搭乘大眾運輸系統，搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮，走春賞花同時來個捷運輕軌一日遊，最新資訊可至活動官網（https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html）查詢。

淡水漁人碼頭商圈有海景咖啡廳、海鮮餐廳、小吃、伴手禮、特賣會等，週邊景點則有幾米遊園車、溜溜帽遊樂場、淡海輕軌自行車秘境等，吃喝玩樂豐富行程，三天二夜玩不完，詳細專案內容請上官網：http://www.fullon-hotels.com.tw/fw/。