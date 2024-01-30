實心蛋捲迎龍禮盒 年禮首選

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繼獲得2023台中十大伴手禮「首獎」後、2024更一舉奪下「金口碑獎」的「實心蛋捲」，為因應消費者年節的送禮需求，實心蛋捲特別推出了「迎龍禮盒」春節限定特別款。該禮盒除了整體視覺喜氣又應景之外，內容物選擇也相當多元，可以選擇蛋捲、曲奇餅乾或其他飲品搭配做組合。針對特別節日，企業送禮滿額更可享優惠折扣。

「迎龍禮盒」設計上特別採用燙金龍紋與澄紅燈龍做搭配，多種的選擇及豐富的搭配方式，讓這一款禮盒上市就受到許多消費者喜愛，也是企業送禮的指名訂購款。年節送禮需求大，趕緊抓住訂購尾聲，送出一份真心實意的惦記之禮。

實心蛋捲表示，蛋捲的原料單純，最大宗是雞蛋，該公司嚴選雞蛋來源，只用國產CAS認證洗選蛋，堅持製程使用雞蛋比例。所有使用的原料、食材等合作供應商都必須有清楚的來源證明，同時，也盡可能使用台灣產製的食材，例如台灣豬肉鬆、屏東鹹鴨蛋、北港花生及黑羽土雞等，以小小的力量支持台灣產業。

實心蛋捲的製程上有多一道截切工序，將傳統長蛋捲改良成適口性佳的小尺寸、形成層層分明的千層外觀及酥脆口感。一般包餡蛋捲為塞入濕潤的內餡，餅皮都會做得比較厚實，實心蛋捲經過多次的測試，研發出內餡及餅皮間的完美比例，塞入飽滿內餡同時也保留住蛋捲皮該有的輕、薄、酥、脆。