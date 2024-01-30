龍年轉職需求爆量　挑戰高薪工程師工作、培養職能技術為主

每年春節後都會進入一波轉職熱潮，據國內人力銀行今年的調查，上班族表示轉職意願比例高達95％，前身為資策會人才培育中心的資展國際教育訓練機構，針對想要換跑道而報名就業班的學員調查顯示，挑戰高薪資工程師職缺，和培養更具競爭力的職能技術，分居主要原因的前1、2名。

資展國際宣布推動「轉職菁英基地」，推出職場敲碗期盼的精修系列課程，同時滿足職場晉升、轉職、跨域職能、斜槓青年兼職收入、熟齡第二職涯開創及新手實力養成等多元需求，結合資展國際傳承資策會人才培育多年的經驗，為上班族打造更出眾的璀璨職涯。 資展國際協理王孝弘表示，政府認證TTQS金牌培訓機構的資展國際，深知在職或在學朋友的訓練需求，因此設計彈性的課程安排，無需辭職即可進修。

王孝弘說，無論是在職的專業人士、正在求學的學生，或是想要重啟職涯的熟齡朋友，都能夠利用假日夜間進修，不影響日常生活和工作，部分課程並有線上與實體混成，有通勤問題的學員。「轉職菁英基地」將針對台灣未來數位科技發展的各種職場需求，提供趨勢與前瞻性的規劃，包括AI、雲端、系統開發等技術養成系列課程，引領台灣數位人才培育潮流。 前身為資策會的iSpan資展國際公司，課程團隊擁有超過40年人才培育的豐富經驗，因而師資陣容堅強，課程內容深入淺出，貼近實務，確保學員能夠即學即用於職場之上。資展國際致力於就業養成人才培育，從資策會至今已幫助50萬人以上，完成專業訓練，「轉職菁英基地」不僅緊貼未來趨勢，更能滿足多元進修需求，將為挑戰轉職的朋友護航加值未來發展。 「轉職菁英基地」上半年將提供前端網頁開發工程師轉職精修班，和Python AI 應用工程師轉職精修班兩個班次，並精心安排免費說明會，以更深入了解課程內容、師資陣容以及學習方式。對於想跨入軟體工程師卻完全沒基礎的朋友也開闢了36小時的JAVA入門、C語言、C＋＋…等短時數進修課程。資展國際期待在『轉職菁英基地』與未來的產業菁英攜手邁向成功的職涯發展，持續關注基地後續推出的進修資訊，掌握前瞻熱門明星職缺技術，入列台灣資通訊菁英人才，創造不同凡響的人生故事。「轉職菁英基地」網址：https://www.ispan.com.tw/careers