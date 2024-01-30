台北西門町日系飯店品牌＋1 「相鐵GRAND FRESA台北西門」2／2開幕

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看好台灣觀光產業後市，日本相鐵集團正式進軍台灣擴展國際業務，集團旗下旗艦品牌飯店「相鐵Grand Fresa」已正式插旗台北西門町，並將於2月2日開幕。「相鐵GRAND FRESA台北西門」是相鐵集團在台灣的第一家直營店，也是其在亞洲市場繼韓國、越南後的重大進展，後續在泰國曼谷也將有另一家Grand Fresa品牌飯店開幕。

相鐵集團自1917年成立迄今已超過百年，「相鐵GRAND FRESA台北西門」從選址至今經過了3年的精心籌劃與裝潢，在充滿活力的西門町商圈，鄰近紅樓、總統府、台北中山堂等歷史地標，目標成為觀光、購物、商務的理想住宿選擇。而相鐵集團相當看好台灣市場，也正計畫在台拓展其他據點。

「相鐵GRAND FRESA台北西門」位於熱鬧西門商圈，以觀光及商務客為主，飯店共設有200間各式客房，包括標準雙人房、精緻雙人房和豪華家庭房等多種房型。其中，豪華、西門房型設有落地窗，能看見180度迷人的西門町夜景，感受台灣街頭文化的充沛氛圍，包括街頭表演者、藝術家和音樂家。相鐵GRAND FRESA更有獨具一格的連通房型，透過內部走廊連接兩間房間，非常適合家庭或團體旅客。

相鐵GRAND FRESA台北西門提供了現代化的服務，包括自助入住服務、智能化設施等。特色設施如自助寄放行李區、三樓的自助洗衣區，以及使用先進的「良水工房」淨水系統。飯店客房採用美國頂級寢具品牌Serta，以及特色如伊萊克斯空氣清淨機和智能管家小美犀，每間客房面積皆超過30平方公尺，為旅客提供寬敞舒適的住宿體驗。

「相鐵GRAND FRESA台北西門」飯店位於台北西門町捷運站3號出口旁，與燈會主要景點相當接近，住在這裡將能近距離觀賞台北燈會的繁華美景，更吸引國外旅客能由北門展區、西門展區、中華路展區，走進西門町的街坊巷弄，來場西門町獨有的文化體驗。預計前往2024台北燈會的遊客，選擇住在相鐵GRAND FRESA台北西門飯店，不僅能確保舒適和便利，也能增添節慶美好體驗。到台北燈節觀展將有機會抽到飯店住宿券，活動辦法詳見台北旅遊網官方網站或臉書。

相鐵飯店集團指出，相鐵飯店俱樂部會員在台北西門分店享有獨家福利，包括提前入住和延遲退房。「相鐵GRAND FRESA台北西門」慶祝開幕推出優惠，透過官網、官方APP、電話訂房並加入相鐵俱樂部會員可享優惠3重送包括：1.台幣100元的超商禮券（註：相鐵集團給予會員回饋為500元日幣回饋金，對應台灣市場，台北西門店贈送新台幣100元的超商禮券）、可在台灣7-11超商使用，2.贈送「星球工坊」的爆米花。3.會員平日入住僅需3,240元起。