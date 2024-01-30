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台北西門町日系飯店品牌＋1 「相鐵GRAND FRESA台北西門」2／2開幕

  • 工商時報 姚舜
「相鐵GRAND FRESA台北西門」位在台北西門町商圈。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」位在台北西門町商圈。圖／日本相鐵集團提供

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「相鐵GRAND FRESA台北西門」的標準雙人房占地34平米。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的標準雙人房占地34平米。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」有不同房型可選擇。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」有不同房型可選擇。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」西門房型設有落地窗，能欣賞西門町夜景。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」西門房型設有落地窗，能欣賞西門町夜景。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華雙人房，也設有落地窗，採光與視野都好。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華雙人房，也設有落地窗，採光與視野都好。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華家庭房占地59平米，設有二中床可供4人入住。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華家庭房占地59平米，設有二中床可供4人入住。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華家庭房，室內有沙發區並有拉門可和臥床空間區隔。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」的豪華家庭房，室內有沙發區並有拉門可和臥床空間區隔。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」選用在地知名「櫻桃爺爺」休閒食品供客人享用。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」選用在地知名「櫻桃爺爺」休閒食品供客人享用。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」三樓設有自助洗衣區。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」三樓設有自助洗衣區。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」客房衛浴空間現代時尚、乾淨明亮。圖／日本相鐵集團提供
「相鐵GRAND FRESA台北西門」客房衛浴空間現代時尚、乾淨明亮。圖／日本相鐵集團提供

看好台灣觀光產業後市，日本相鐵集團正式進軍台灣擴展國際業務，集團旗下旗艦品牌飯店「相鐵Grand Fresa」已正式插旗台北西門町，並將於2月2日開幕。「相鐵GRAND FRESA台北西門」是相鐵集團在台灣的第一家直營店，也是其在亞洲市場繼韓國、越南後的重大進展，後續在泰國曼谷也將有另一家Grand Fresa品牌飯店開幕。

相鐵集團自1917年成立迄今已超過百年，「相鐵GRAND FRESA台北西門」從選址至今經過了3年的精心籌劃與裝潢，在充滿活力的西門町商圈，鄰近紅樓、總統府、台北中山堂等歷史地標，目標成為觀光、購物、商務的理想住宿選擇。而相鐵集團相當看好台灣市場，也正計畫在台拓展其他據點。

「相鐵GRAND FRESA台北西門」位於熱鬧西門商圈，以觀光及商務客為主，飯店共設有200間各式客房，包括標準雙人房、精緻雙人房和豪華家庭房等多種房型。其中，豪華、西門房型設有落地窗，能看見180度迷人的西門町夜景，感受台灣街頭文化的充沛氛圍，包括街頭表演者、藝術家和音樂家。相鐵GRAND FRESA更有獨具一格的連通房型，透過內部走廊連接兩間房間，非常適合家庭或團體旅客。

相鐵GRAND FRESA台北西門提供了現代化的服務，包括自助入住服務、智能化設施等。特色設施如自助寄放行李區、三樓的自助洗衣區，以及使用先進的「良水工房」淨水系統。飯店客房採用美國頂級寢具品牌Serta，以及特色如伊萊克斯空氣清淨機和智能管家小美犀，每間客房面積皆超過30平方公尺，為旅客提供寬敞舒適的住宿體驗。

「相鐵GRAND FRESA台北西門」飯店位於台北西門町捷運站3號出口旁，與燈會主要景點相當接近，住在這裡將能近距離觀賞台北燈會的繁華美景，更吸引國外旅客能由北門展區、西門展區、中華路展區，走進西門町的街坊巷弄，來場西門町獨有的文化體驗。預計前往2024台北燈會的遊客，選擇住在相鐵GRAND FRESA台北西門飯店，不僅能確保舒適和便利，也能增添節慶美好體驗。到台北燈節觀展將有機會抽到飯店住宿券，活動辦法詳見台北旅遊網官方網站或臉書。

相鐵飯店集團指出，相鐵飯店俱樂部會員在台北西門分店享有獨家福利，包括提前入住和延遲退房。「相鐵GRAND FRESA台北西門」慶祝開幕推出優惠，透過官網、官方APP、電話訂房並加入相鐵俱樂部會員可享優惠3重送包括：1.台幣100元的超商禮券（註：相鐵集團給予會員回饋為500元日幣回饋金，對應台灣市場，台北西門店贈送新台幣100元的超商禮券）、可在台灣7-11超商使用，2.贈送「星球工坊」的爆米花。3.會員平日入住僅需3,240元起。

  • 相鐵GRAND FRESA台北西門
  • 地址：100006台北市中正區中華路一段57號
  • 電話：02-2331-6203

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