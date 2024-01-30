靜待科技巨頭財報 道瓊升224點創新高 那指揚1.1％

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市場靜待本周聯準會利率決策以及若干重磅科技股的上季業績，華爾街股市29日開盤平穩，道瓊工業指數及標普500指數早盤均曾轉跌，不過尾盤時段發力向上，終場齊創新高，那斯達克指數則反彈1.1％，續創2022年1月以來新高。

道瓊工業指數揚升224.02點，或0.59％，收在38,333.45點；標普500指數上漲36.96點，或0.76％，收報4,927.93點；那斯達克綜合指數攀升172.68點，或1.12％，收報15,628.04點；費城半導體指數上漲46.17點，或1.06％，收4,388.28點。

數據方面，美國1月達拉斯聯準銀行商業活動指數來到負27.4，遠遜於預期的負11.8以及前值負9.3，創2023年5月以來新低。

政經方面，美國聯準會與英國央行將於本周召開利率決策會議，預料都將維持利率不變。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）早前撰文稱，12月美國通膨依舊保持溫和，為聯準會提供了考慮降息的可能性，預料本周會議上仍將決定按兵不動，不過，貨幣政策聲明可能有所更動，料將刪除暗示升息而非降息的措辭。

另外，本周另一焦點為重磅科技股的上季表現，「美股七雄」中的五檔將公布財報，包含蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜以及Meta，超微及高通也將陸續於周二、周三公布業績。

在靜待兩大央行決議以及重磅財報之際，歐美國債價格齊漲，殖利率集體下行，10年期美債殖利率最多跌10.2基點，報4.06％，對利率敏感的2年期美債殖利率下滑5.9基點至4.30％。

大宗商品方面，雖中東地區衝突升溫，但石油輸出國家組織與盟國（OPEC＋）整體原油出口量基本持平，復以投資人轉而關注中國房市，重新評估風險溢價，預估中東危機迄今尚未直接影響油市供應，使國際油價下挫。紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌1.23美元，來到每桶76.78美元；倫敦北海布倫特原油3月交割價下挫1.15美元，來到每桶82.40美元。

個股方面，特斯拉在向美國證券交易委員會（SEC）提交的年度報告中表示，預計今年資本支出將超過100億美元，2025至2026財年每年的知本資出則預估在80億美元到100億美元之間，此外，該公司將在紐約超級工廠投資5億美元，打造Dojo超級電腦。特斯拉周一漲幅一度超過4.4％，最高觸及191.48美元，終場收4.19％，收報190.93美元。

龍頭科技股周一普遍收紅，Meta勁揚6.88美元，漲幅1.75％，收報401.02美元；微軟收漲5.79美元，漲幅1.43％，收在409.72美元；亞馬遜揚升2.14美元，漲幅1.34％，收161.26美元；Google上漲1.05美元，漲幅0.68％，收報154.84美元；蘋果則收挫0.69美元，跌幅0.36％，收報191.73美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌0.28美元，跌幅0.24％，收報116.98美元；日月光ADR揚升0.04美元，漲幅0.42％，收報9.48美元；聯電ADR上漲0.05美元，漲幅0.64％，以7.89美元作收。