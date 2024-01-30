1／30盤前》「這檔」連十年營收攀峰、美西光電展 台廠秀肌肉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●在外資擴大買超下，台北股匯市29日雙漲：台股再度上攻萬八收最高18,119點，續創近二年最高，新台幣強勢重返31.2元，終場收31.253元，升值5.2分。股匯市分別剩五個與七個交易日封關，法人對本周的台北股匯市雖偏多卻謹慎，須留意財報匯損、紅海危機、美聯準會利率動向與台海情勢等多空變數。

名師提醒，年節封關將至、台股來到高點，適度持盈保泰把持股水位降至5成堪稱穩健，後市需注意變數有：一、新台幣去年第四季升值近5％，電子業將有匯損；二、中國對台警告動作；三、紅海危機伊朗加入戰局；四、聯準會利率會議預期拿掉「升息」字眼，強化降息帶來的利多。

●台股即將迎接金龍年，瑞銀證券掌握先機，29日舉行媒體記者會，看好2024年台灣經濟與台股持續向上，全年區間來看，台股低點將保持在16,000點以上，樂觀高點則為19,920點，直逼20,000點大關。

瑞銀證券29日請出台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）、台股策略分析師陳玟瑾、投資銀行研究部亞洲暨中國經濟師鄧維慎三大名師，詳解台股2024年前景。瑞銀日前甫升評台股至「加碼」，扮演外資龍年愛台灣先鋒。

●台股尚有五個交易日即將封關，封關前美股進入超級財報周，與台股關連性強的重量級四大CSP（雲端服務供應商）微軟、Google、AWS（亞馬遜）、臉書將發布財報，分析師認為連結台股有六大產業受惠。

台新投顧副總經理黃文清認為，生成式AI需求百花齊放的題材炒熱超過一年，從資本支出到下訂單，今年開始明顯貢獻營運，除了在GUP市占率達9成的輝達（NVIDIA）貢獻度最深外，台股的上下游供應鏈將完整貢獻一整年，以29日熱絡的程度而言，有六大生成式AI受惠產業齊聲歡唱，包括晶圓代工/封測、IP矽智材/ASIC、載板、散熱、AI伺服器、AI伺服器導軌等。

●景氣回溫，民眾很有感！中央大學台經中心29日發布1月消費者信心指數（CCI）連四月上揚，達到72.14點，月增2.08點，創近22個月新高。中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月消費信心總指數顯著上升，主要以「投資股票時機」上升最多所推升，已經回到俄烏戰爭引爆全球通膨前的水準。

●台股站穩萬八，公股銀行主管指出，農曆年前仍偏多操作，僅剩五個交易日即封關，預計台股呈現「下有支撐、上檔有無限作夢行情」的潛力，短期均線多頭排列，多空支撐點位提高至1月22日向上跳空缺口上緣17,765點附近，只要不要跌破，仍將震盪往上。

●目前最新的台股操作策略，公股銀行指出，就是優先考量產業前景與技術能力較佳的企業、政府政策推動的核心產業，並會來回操作，如太陽能發電、車用電子及電動車，今年對不動產開發業較審慎，更將適時來回操作具競爭力且較不受景氣波動影響的優質標的，除原本已將投資標的對於環境、社會、公司治理（ESG）議題及永續發展策略等面向納入考量外，還會將氣候風險納入投資決策考量。

●進入2024年企業發債搶錢未見縮手，根據櫃買中心統計，1月傳統發債大戶全員出動，只剩台積電未加入戰局，中油發出202億元最高，其次為台電發債149億元，企業合計發出625.5億元公司債，衝出2014年起、近十年1月最高發債金額。

去年企業發債一路強勁，6月更一舉突破千億大關，但去年底發債踩煞車，11月僅325億元、12月僅剩416億元都全年公司債規模達7,733.56，無緣挑戰史上最高8,425億元難度大增。今年首月企業重啟發債，單月衝出625.5億元，重回600億元之上。

●臺銀董事長呂桔誠於「墨香揮毫喜迎春」新春揮毫活動受訪時指出，臺銀2023年稅前盈餘逾284億元，加計政策性任務負擔，獲利達384億元，創下歷史新高，對於今年目標是否再創高，他表示，將繼續努力。

●AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）預計30日（美國時間1月29日）公布新一季財報，微軟、AWS、臉書及Google四大CSP（雲端服務供應商）業者加大投資力道，市場多認為美超微將繳出亮麗成績單，有望帶動台灣AI伺服器主力如廣達、仁寶、緯創、英業達等受惠。

美超微是輝達（NVIDIA）供應鏈重要成員，受惠AI需求加持，帶動輝達HGX H100 8-GPU等相關AI伺服器出貨量攀升。此外，美超微於桃園八德斥資20億元擴大在台伺服器組裝版圖，全年有望挑戰出貨100萬套伺服器，積極建置AI產能。

●美西光電展（Photonics West 2024），將於美西時間1月30日於美國舊金山登場，近期受惠車用光達、智慧座艙、車載鏡頭、ADAS等應用對於鏡頭需求提升，加上MWC 2024可望帶動AR/VR等產品熱度，該展更被業界視為2024年前哨站與MWC大展的熱身。

今年在光電協進會（PIDA）號召下，台廠如保勝光學、今國光、統新光訊等參展，將展示光學元件、鏡頭、鍍膜、雷射技術等，搶攻車用、人工智慧、高效能運算、先進感測、光通訊等新興商機。

推薦閱讀 美西光電展開鑼 台廠秀肌肉

●消費性電子風向指標聯發科將於31日召開法說會，市場聚焦公司AI手機滲透率、ASIC設計服務比重及AI PC策略三大方向。法人認為，陸系品牌廠持續拉貨天璣9300，聯發科首季業績有望淡季不淡；此外，聯發科投入研發，近六年累計高達5,000億元之研發支出，產業護城河深厚，將有望於邊緣AI取得主宰權。

據統計，自執行長蔡力行上任以來，已投入研發超過5,000億元，聯發科憑藉行業領先地位和強大研發實力，於市場激烈競爭中脫穎而出。

●ERP（企業資源管理）大廠SAP於2023年繳出亮眼財報，尤其是雲端業務成長突出，該公司預期2024年雲端收益仍將加速成長。而SAP台灣代理商伊雲谷、東捷資訊及精誠可望受惠。

●2023年全球電視面板出貨寫下五年來低點，群智諮詢預估，2024年電視面板出貨數量和面積將雙雙重返成長，出貨量估約2.35億片，年成長1.9％，隨著平均出貨尺寸超過50吋，預期今年出貨面積可望增加4.9％。

●背光模組廠達運公告去年財報，本業虧損縮小，在業外收益的挹注之下，全年仍維持獲利表現，稅後純益約1.15億元，每股稅後純益約0.17元。展望2024年，公司期望顯示器相關業務維持平穩，新事業逐步成長，帶動獲利能力提升。

達運2023年全年合併營收約177.7億元、相比前一年成長22.84％，毛利率由負轉為正數、約4.8％，營業損失約2.77億元，本業虧損明顯縮小，稅前淨損約2,214萬元，稅後純益約1.15億元、年減8.73％，每股稅後純益約0.17元。

●聯電（UMC）與英特爾（Intel）上周共同宣布攜手開發12奈米製程一事，DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉觀察認為，此次合作在製程開發、晶圓代工服務可共創雙贏；但短期對台積電影響不大，而英特爾結盟高塔半導體（Tower Semiconductor）與聯電，也將開啟晶圓代工產業競合新局。

●高速傳輸IC設計廠商祥碩科技29日宣布USB4主控端控制晶片ASM4242，通過USB協會（USB-IF）認證，為全球繼Intel、AMD之後通過認證的主控端晶片，也是全台首家。

●群聯電子29日宣布今年共計推出四款UFS（Universal Flash Storage）控制晶片（PS8325、PS8327、PS8329、PS8361），涵蓋入門、中階到旗艦款手機，打造行動儲存的極致效能。

●偏光片廠誠美材（4960）29日舉行重大訊息說明會，宣布以每股30元價格，向關係人新應材（4749）以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7％股權。誠美材表示，歐普仕化學獲利穩定，可望有穩定的投資收益，未來進入董事會，也會尋求技術合作、轉型的機會。

歐普仕成立於2003年，專精於高科技製程用的電子級高純度溶劑代工，主要客戶遍及半導體、以及光電產業國際大廠。伴隨著環保永續意識抬頭，歐普仕公司也有各類電子級溶劑之回收純化技術，用以提供業界製程再利用。

●上銀集團旗下上銀（2049）、大銀微系統（4576）兩公司來自半導體產業訂單有增加的趨勢，加上大陸市場需求增溫，看旺2024年營收可優於2023年，2024年資本支出均增加。尤其上銀為未來營收挑戰300億元以上鋪路，2024年資本支出勝過2024年，超過20億元。

上銀集團觀察，半導體產業景氣慢慢復甦，半導體業客戶去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場需求也有增溫的跡象，上銀、大銀近期接單都回升，以急單為主。

上銀董事長卓文恒指出，上銀產品品項愈來愈多，規劃2025年興建嘉義大埔美二期新廠，生產螺桿前端製程。擴廠是為未來營收挑戰300億元以上作準備。2024年資本支出將比2023年多。

●外資加快腳步補台股，29日再買超127億元，台股穩住萬八，領頭羊由護國神山台積電衝鋒，外資除了大舉加碼營運動能強勁個股外，也逐步回補跌價值型股票，如鴻海、貿聯-KY等，靜待補漲行情啟動。

統計29日股價收在年線之下且外資近七個交易日買超撿便宜的個股有鴻海、貿聯-KY、華新、昇陽半導體、康舒、華孚、高力、裕隆、永道-KY、景碩、晶碩、巨大、台表科、新光金、光罩、金居、飛宏等個股。

國泰證券證期經理蔡明翰觀察，台股中跌深的個股近期呈現跌無可跌，跌深反彈行情，畢竟台股目前正處萬八，行情雖無法雨露均霑、百花齊放，但跌深的個股展現價值型投資的優勢，所謂跌深就是最大利多。

●台股面臨封關前最後一周交易，大盤在台積電（2330）穩盤下開高走高，終場攻上萬八，盤面上以AI相關伺服器、散熱及IP族群股價表現強勢，據資策會產業報告指出，生成式AI持續帶動AI伺服器出貨成長，台灣AI伺服器代工廠更已占全球9成，29日包括緯穎（6669）攻半根漲停，散熱股因兼有AI PC雙題材護身走強，另IP族群則以巨有科技（8227）、神盾（6462）雙雙攻上漲停。

AI伺服器指標千金股緯穎，近期因中東供應鏈重啟，第一季表現可期，激勵股價開高走高往上衝漲5.29％，站上所有均線，股后信驊、凌群漲幅均超過4％，緯創、技嘉、仁寶、微星股價也上揚2～3％；另隨著國內外陸續推AI PC筆電、手機，發展都離不開散熱產品，散熱廠包括建準開高走高攻漲7.34％，雙鴻、力致也強漲5.06％及3.19％。

IP股隨著2024年半導體景氣即將復甦，相關族群如巨有科技、神盾漲停，巨有科技除了本業ASIC，近年加強研發設計矽智財，股價強勢連收三日紅K，帶量站上所有均線，其他如金麗科、M31漲幅也超過4％。

●在台積電法說中釋出今年資本支出約280億美元到300億美元，且傳出日本熊本二廠將投入興建、美國建廠補助10億美元將到手後，志聖（2467）、均華（6640）、采鈺（6789）等相關設備廠29日股價上揚，可持續留意後續行情。

台積電資本支出概念股數量超過50家，其中提供先進製程設備的志聖，今年以來漲幅達到33.8％；均華供應CoWos先進封裝的晶片挑揀機，今年以來漲幅達29.8％；旺矽則是搶攻矽光子及共同封裝光學元件（CPO），今年漲幅達22％。

●和碩（4938）旗下隱形眼睛供應商晶碩（6491）29日公告2023年合併財務報告。晶碩2023年合併營收67.9億元，再度寫下新高紀錄，同時也是連續十年締寫年度業績新猷。市場法人預期，晶碩持續擴大布局，估計2024年中國大陸市場會是主要營運成長區域，且因低基期表現，推估應有年增率20～30％的成長爆發力道。

晶碩去年第四季合併營收20.36億元，年增14.6％、季增21％，改寫單季歷史新高，而去年累計合併營收為67.9億元，年增7.4％，每股稅後純益（EPS）22.83元，較上一年度22.03元維持成長。

推薦閱讀 晶碩連十年營收攀峰 陸市爆發

●載板廠景碩（3189）公布去年度財報，隨著第四季營收逐步回溫，單季營運轉虧為盈，單季獲利3.64億元，也扭轉去年前三季虧損情況，2023年獲利4,752萬元，每股稅後純益0.11元，但與2022年大賺15.47元相較，年減99.31％。

景碩董事會通過配息1元，並將在5月30日召開股東常會，以景碩29日收盤價101.5元計算，隱含現金殖利率約0.99％。

而隱形眼鏡大廠晶碩（6491）董事會決議通過配息10元，股利水準創下歷史新高紀錄，以大股東景碩持股21,234張計算，景碩可望坐擁2.12億元股息。（中性看待）

●軸承廠兆利（3548）應主管機關要求，公告去年12月自結損益，自結12月獲利7,000萬元，年增438％，每股稅後純益1.06元，依照兆利公告自結數，2023年稅後純益達5.4億元，年增14％，每股稅後純益約8.72元，不僅締造歷史新高紀錄，也連續第二年賺逾半個股本。

展望2024年第一季，儘管2月有中國農曆新年導致工作天數減少，折疊手機客戶到2月出具的訂單展望不錯，加上2023年第四季有十一長假、年終盤點，降低拉貨比較基準，因此法人預估，兆利今年首季將有機會挑戰年、季雙增。

●國內半導體先進製程AMC（懸浮氣態污染物）防治廠商濾能（6823）去年營運在半導體產業降溫之下，全年營收衰退逾56％，不過，今年市場看好全球半導體產業將會回溫，再加上該公司在南科新廠也可望在上半年投產，今年營運將力拚重回成長。

市場法人也指出，晶圓代工龍頭台積電今年以來加速擴張CoWoS先進封裝產能，預期今年產能較去年可望倍增，預期今年對AMC防治需求也將跟著水漲船高，有助增添濾能營運動能。而濾能亦鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，開發搶進新水下施工抗噪材料市場，也可望成為未來另一重要成長動能。

●富強鑫（6603）展現躋身全球前十強的企圖心，執行長王俊賢射三箭，從智慧節能優化、低碳設備及周邊整合、回收料技術開發三面相著手，偕同水平及垂直的供應鏈建立1+10「低碳塑膠射出生態系」，助富強鑫低碳轉型發展，高喊二年內公司營收上看60億元的成長目標。（中性看待）

●干擾農曆春節、清明連假出團的最大變數－機師罷工事件落幕後，旅行社股業績陰霾散去，29日股價強勢反彈上演慶祝行情，在買盤敲進下普遍放量勁揚，展望後市，預估2024年觀光旅遊市場需求比2023年更高，旅行社業「錢」景看多。

●營建股「EPS王」華固（2548）因應2024年土地開發計畫，29日董事會決議授權董事長於75億元內，全權處理台灣全區土地開發事宜，購地手筆創近十年新高。華固目前手中土地存量高達1,022億元，2024年推案計畫將有機會首度挑戰500億元大量，推案時間集中在第三季。

華固2023年在四筆新案交屋認列下，業績獲利大豐收，前三季EPS已達7.62元，法人估全年可望賺進一股本，創下連五年大賺一個股本的紀錄。

●採先建後售策略的永信建設（5508），29日董事會通過發行普通公司債20億元，將為未來可能的購地做準備，也有可能內以償還銀行的土地融貸款。（中性看待）

●調研機構預測未來五年，國內智慧城市每年商機將以12％至18％的複合率成長，新光保全（9925）指出，集團2024年已鎖定智慧建築、智慧交通、智慧醫療及智慧照護等面向積極爭取業務。

新保統計，集團在智慧城市業務，近三年營收比的複合成長率達12.4％。其中，在智慧交通上，新保指出，子公司誼光國際，已在今年初承接基隆市公有路邊停車委外開單業務、經濟部產業園區管理局台北分局所屬「南港軟體園區服務中心公辦民營」標案，建置智慧車柱，提供自動化開單及全天候車位在席偵測。

運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務，是新保推動智慧醫療的方式。新保智慧照護近三年累計客戶比的複合成長率更高達41.8％。

●預期國內電費將漲，基本工資又漲，缺工且又有關稅因素，力麗（1444）指出，未來主要織布、染整等規格化、一般性紡品製造將以印尼為主要生產基地，國內將以高附加價值產品為主。近年來轉型的細丹尼及特殊電子用產品仍以台灣為生產基地。

力麗總經理陳漢卿指出，為實踐淨零碳排，力麗彰化芳苑廠區規劃與瑞曼迪司公司合建SRF工廠（工業廢棄物回收為燃料），預計年內動工。

●因應全球供應鏈南向趨勢，三福化（4755）、長興（1717）強化東南亞耕耘，旗下越南、馬來西亞廠營運增溫。三福化越南材料廠預估第二季單月轉盈，全年轉虧為盈，目前以SiH4及POCL3為主，未來會引進N2O及其他產品。空分廠目前以液氧、液氮、液氬為主，重點為提升產能利用率，未來會開發on-site氮氣供應。

長興因應近期下游包括PCB製造重心可見已往東協前進，不排除在馬來西亞增設特化或電子材料生產基地。長興目前在馬來西亞設有樹脂廠，新購置土地與樹脂廠相鄰，未來在設置電材產線上有靠近樹脂原料等優勢。

●ESG加AI雙利多加持，智慧電表廠玖鼎電力（4588）29日首掛牌即展神威，不僅跳空以72元開出，終場更以次高價73.1元作收，狂漲59.25％，以承銷價45.88元換算，中籤者一日狂賺2.72萬元。

ESG成未來趨勢，跨足智慧電網、電力監控設備及電能管理系統三大領域的玖鼎電力順利搭上ESG順風車，隨台電2035年前全面建置智慧電表時間拉近，營運也跟著起飛，去年累計前三季營收8.13億元、EPS 3.17元，已超越上一年全年營收7.16億元及EPS 2.73元。

●工業電腦廠廣積（8050）客戶庫存調整近尾聲，今年看好網通、智慧零售及自動化三大業務全面成長。其中，以目前接單出貨情況來看，智慧零售成長力道最為強勁，預料在「三引擎」同步發力下，將挹注全年營收表現重返成長軌道，且受惠產品組合優化，毛利率向上，獲利增幅可望更上層樓。

廣積2023年合併營收59.95億元，年減11.53％，由於第四季毛利率表現持穩，以及匯損影響程度不大，市場預估全年每股稅後純益（EPS）仍有往6元靠攏水準，創歷年次高紀錄。

●外資29日在集中市場買超127億元，累計呈現連七日買超達1,748億元，由於外資大買超百億元，台股不但站上萬八大關，累計今年外資也轉為買超台股92億元。

今年元月來外資最愛誰？答案是台積電，光一檔台積電，外資今年來就買超1,212億元，第二高的奇鋐近93億元，祥碩及智原都各逾60億元，緯穎、廣達及日月光投控各40多億元。

此外，欣興及世紀鋼都超過30億元，華城、群創、大聯大、中信金及川湖各逾20億元。上述外資買超股，以AI概念股為最大宗，重電股、離岸風電概念股居次。

●選後國內房地產市場變動因素減少，包括磁磚、衛廚浴設備、預拌混凝土、內裝修隔間板廠等建材族群看好2024年需求回溫，包括冠軍（1806）、環泥（1104）、國產建材（2504）、凱撒衛（1817）、惠普（8424）等業者都預期，2024年的營收獲利一定比2023年好。

建材業者認為，選後受惠自用、置產剛性買盤需求，加上新青年安心成家房貸上路，可望助力2024年房市交易表現。

●台鋼燦星（2719）2023年營收10.97億元創下近四年新高，並揮別先前連續八年虧損低潮，2024年乘勝追擊，搶攻包機直航觀光商機再下一城，繼與濟州航空攜手合作，包機直航韓國釜山，29日再開釜山賞櫻包機行程，加上既有的日本秋田、高知，及今年將恢復的泰國普吉島，包機直航將為台鋼燦星營收添動能。

●在疫情紅利消失、通膨壓力下消費保守，業績連續四年成長的家電業，2023年遇逆風，「家電三雄」聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）營收分別衰退0.5％、9.5％、6.2％，業者認為，即使經濟景氣仍存在不確定性，2024年家電汰舊換新節能補助續推，可望成為支撐家電消費市場的動能。

●恒大集團29日遭香港高等法院頒布強制清盤令，爆雷寒蟬效應引發各界關注，國內建商分析，台灣數波不動產信用管制已微調風險控管，建商普遍口袋已深、有一定現金流，不致被波及，且與台灣房市二者早已脫鉤。但恒大清算恐對其他尚在債務重組的大陸房企以及百萬購房人造成影響，成為大陸經濟增長最大的灰犀牛，骨牌效應不可小覷。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，大陸對於房地產放款有過度集中現象、房地產業占GDP比重高達25％，台灣房市相對較健康，恒大被下清盤令應不會在台灣引爆危機，但大陸官方未如預期出手。

●新青安貸款、全國公教員工優利貸款加持，加上第四季交屋潮效應，根據金管會統計，國銀房貸12月單月暴增1,052億元，創下2018年金管會有正式統計以來的單月新高，且月增率暌違24個月衝上到1％之上。

去年12月國銀房貸餘額月增1,052億元，因金管會從2018年才有正式對外公布統計，去年12月增加金額創有紀錄以來單月新高，上一次月增超過千億元為2021年12月的1,010億元，另國銀房貸月增金額已連續八個月超過500億元。

●統一企業29日代100％持股的子公司凱友投資公告，凱友投資經董事會授權向持有韓國Woongjin Foods Co., Ltd.（熊津食品）20.68％股權的股東，提出股權收購要約。

統一已持有熊津食品79.32％股權，擬分兩波段收購其他20.68％股權，首波預計以優於行情的每股2,300韓元價位，收購657萬股、約10％股權，股權收購要約公告期自1月29日至2月23日合計26天，預期收購結果會在2月27日出爐，屆時將視小股東出場情況再進行第二波收購，目標上熊津食品成為統一100％全資子公司。

統一集團加碼投資，擬向小股東收購熊津食品其餘20.68％股權，一旦收購完成，熊津食品將成統一在東北亞全資子公司，也成為統一亞洲大平台最關鍵的一塊拼圖。

●經濟部投審司29日召開投資審查會議，會中核准重大投資兩案，分別為中租控股增資101.35億元的僑外投資增資案，以及光寶科將折合新台幣近37.54億元赴越南新設越南LITE-ON TECHNOLOGY，將從事電源供應器、機殼、電腦周邊等組裝代工業務，就近越南市場服務。

●搶疫後餐飲商機，以莫凡彼餐飲為集團名稱布局外食產業的百富通公司加大力道拓點，旗下既有「莫凡彼歐陸餐廳」、「尖牙」平價義大利麵連鎖、「滷春秋」滷味連鎖，及2022年併購的「海壽司」迴轉壽司等餐飲品牌均將同步展店，目標全年展店12家，並創新品牌「海岸線」美式手抓海鮮餐廳，開在台中麗寶樂園的首店3月底開幕，2024年全年營收目標成長10％、上看16.5億元。

●因應疫後全球觀光旅遊市場結構性改變並提升競爭力，立足市場40年的台北福華大飯店29日宣布，將斥資數十億元於2025年啟動開幕至今最大規模改裝計畫，且已與萬豪國際集團簽約，俟2026年全面換裝完成後將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，為傲途格精選酒店在台第一個據點。

●台灣第一台「5位元超導量子電腦」問世了！中研院長廖俊智表示，將籌組量子科技國家隊，以台灣的半導體優勢及高科技製造強項，縮短量子技術產業化的時間。總統蔡英文也表示，量子電腦將繼晶片製造後，成為下一世代科技產業，也讓世界看見台灣堅強的科技實力。

●科技產業實力已成為國力代名詞，近年在屢受制於西方科技制裁下，大陸政府29日宣布鎖定六大未來具爆發潛能的科技做前瞻部署，將當前熱門技術應用於產業概念上，創造新典範以實現對歐美國家的彎道超車。

●為提高央企經營品質與投資價值、挽救低迷不振的陸股，大陸國資委29日宣布，今年起央企將全面實施「一企一策」考核，上市公司也將全面實施市值管理考核。與此同時，大陸政府近日頻繁提出要「加快建構中國特色估值體系」，激勵「中字系」上市公司29日引領A股上揚，惟後繼無力，滬指仍收跌近1％，深成指跌逾2％。

●素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）28日撰文表示，美國聯準會（Fed）在新的一年面臨棘手難題，那就是通膨降溫速度優於預期，意味實質利率可能已升至限制經濟活動的水平。這代表Fed必須開始降息，問題在於降息時機與幅度。他預期，Fed本周例會可能宣告放棄緊縮立場，為未來幾個月降息動作鋪路。

利空因子：

●MCU大廠盛群（6202）公告2023年全年財報，營收25.96億元，年減56.85％，稅後純益1.12億元，年減90％，每股稅後純益（EPS）0.49元，1999年以來新低。

盛群2023年第四季合併營收為4.88億元，季減22.66％、年減55％，稅後虧損為1,765.5萬元，每股虧損0.08元，意外轉為虧損。

盛群預定於30日舉行法說會，說明業績狀況。按盛群經營層在前一季度法說會所說，MCU市場落底時間點，延後約一個季度，目前市況仍呈現L型，庫存降低主要是供給面推動，但需求面部分，尚未有明顯回溫，仍需要持續觀察需求。

●因淡季效應發酵，建通（2460）對今年首季看法相對保守，法人估，建通今年1月營收恐低於去年12月，首季也將會是全年的低點，不過，隨著轉型效益逐步展現，今年營收可望逐季成長，力拚重返獲利的方向不變。（中性看待）

●軟板基材及保護膠片製造廠律勝（3354）因股價多次達公布注意交易資訊標準，29日公告自結獲利，律勝去年12月營收800萬元，稅前虧損1,500萬元，每股虧損0.22元。

律勝去年11月～12月營收2,000萬元，合併虧損3,700萬元，每股虧損0.53元，尚未擺脫虧損。

●射頻天線廠耀登（3138）表示，該公司26日被檢調搜索一事，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致。該公司也表示，檢調此一調查行動對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。

耀登27日發布重訊表示，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致，而受到此消息影響，29日該公司股價出現明顯賣壓，台股集中市場指數單日上漲124.6點，但該股在賣壓湧出下，股價逆勢下跌5.42％，收在139.5元。

●台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心29日發布「台灣房屋市場景氣燈號」，2024年第一季及第二季均為代表景氣熱絡的黃紅燈；第三季預設指標轉為象徵遲緩的藍黃燈，意味下半年房市景氣可能浮現放緩跡象。

●昔日大陸房企巨無霸恒大集團，最終在龍年春節前夕落到破產清算的局面。香港高院29日上午正式向中國恒大集團發出清盤（清算）令，恒大系港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業當日上午10時許公告停牌，停牌前股價已分別大跌20.87％、18.21％、2.5％。

綜合外媒報導，負債高達人民幣2.5兆元的恒大「爆雷」事件最早可追溯到2021年，為了續命，恒大曾經七度對清算聆訊提出延期，拖延至今年1月29日，最終決定命運的判決只花費約半小時。香港高院法官當日表示，恒大債務重整方案欠缺進展、資不抵債，因此向恒大發出清盤令。

●中國恒大集團遭香港法院發清算令，預料將為陸房產市場再度帶來衝擊。法人解讀，此舉是官方正式出手對當地房產危機加速「拆彈」動作，雖然對經濟負面影響陣痛難免，但中長線有望逐步化解外資所擔憂中國大陸面臨企業違約增加、信貸成長放緩，以及消費者支出下降的通縮壓力。

香港法院對恒大下清盤令衝擊恒生指數盤中震盪走弱，滬深兩市雙雙「嚇」跌，在台交易的主要陸港股ETF幾乎全數拉回。法人認為，恒大財務危機對股市最大衝擊，前兩年該反映的已反映，現在被清算，對陸股影響應為有限且短線，且陸港股評價面明顯偏低，反而可期待政策更積極救市，對陸股中長線利多可期。（中性看待）

●美軍在約旦遭襲，加上先前托克油輪在亞丁灣遇襲，一連串衝突導致中東地區緊張加劇，也推動國際油價29日開盤強漲逾1％。儘管隨後轉跌，但分析師指出，在地緣政治風險依然偏高下，油價近期恐是易漲難跌。

●面臨以巴衝突爆發以來的第一起美軍遭襲陣亡事件，雖然美國總統拜登揚言將會究責報復，但正值選舉年，尋求連任的拜登如何採取反擊行動卻面臨兩難。如果與伊朗正面對決，恐將加劇中東衝突，並將引發更大範圍的戰爭。但若僅遵循過去策略，持續對親伊武裝組織進行有限度打擊，又會招致外界抨擊對伊過於軟弱，並讓美軍淪為活靶子。

●國國會研擬新的生物安全法案，有意禁止聯邦政府機構與供應商採購中企產品服務，可能涉及藥明康德、華大基因、華大智造等多家陸港上市公司，造成相關標的連續兩個交易日暴跌。

被點名的企業與相關公司股價暴跌，藥明康德港股連兩日跌逾10％，29日收報港幣57.75元。藥明系三家規模較大上市機構兩日累計均跌逾20％。藥明康德ADR同樣在26日重跌16.2％。

●中美官員自2023年11月舊金山「習拜會」以來，就各領域議題舉行多輪會談，尋求管控分歧、拓展合作。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事辦主任兼中國外長王毅27日在泰國曼谷完成新一輪會晤，但美方官員會後透露，對於遊說中國向伊朗施壓，緩解紅海運輸危機問題，在本次會談沒有取得突破。